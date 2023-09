Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van India

Zaterdagochtend was Marco Bezzecchi al de snelste in de tweede en afsluitende vrije training voor de MotoGP Grand Prix van India. In Q2 deed de Italiaan er nog een schepje bovenop door 1.43.947 te noteren. Die tijd bleek uiteindelijk voldoende om pole-position te pakken op het Buddh International Circuit.

De nummer drie in de WK-stand had uiteindelijk slechts 0.043 seconde marge naar Jorge Martin, die de tweede tijd reed en daarmee eveneens een plekje op de eerste startrij bemachtigde. Naast de nummer twee in het kampioenschap neemt regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia plaats op de derde startpositie tijdens zowel de sprintrace als de Grand Prix.

Luca Marini voltooide de dominantie van Ducati door de vierde startpositie te veroveren, voor de verrassend sterke Honda-fabriekscoureurs Joan Mir en Marc Marquez. Johann Zarco neemt met de zevende startpositie plaats op de derde rij en dat doet hij samen met Fabio Quartararo en Maverick Viñales. Aleix Espargaro, Raul Fernandez en Alex Marquez vormen de vierde startrij, al is van laatstgenoemde duidelijk dat hij de races mist wegens de gebroken ribben die hij opliep bij zijn crash in de kwalificatie.

De MotoGP-sprintrace in India start zaterdagmiddag na de Moto2-kwalificatie en de extra training op de natte baan. De Grand Prix van India begint zondagmiddag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de GP van India