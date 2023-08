Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van Groot-Brittannië

Het waren verraderlijke omstandigheden op Silverstone, waar de regen het circuit al de hele ochtend teisterde. Het zorgde voor een spannende kwalificatie met de nodige grote verrassing. De grootste, negatieve verrassing heet Fabio Quartararo. De Yamaha-rijder wist geen plek in Q2 te bemachtigen, maar tot overmaat van ramp was de Fransman de langzaamste van Q1. Hij zal daarom helemaal achteraan moeten starten. Teamgenoot Franco Morbidelli, die eerder deze week te horen had gekregen dat hij voor 2024 op zoek kan naar een ander team, ging juist wel door, samen met Augusto Fernandez.

In Q2 was het lange tijd Jack Miller die bovenaan de tijdenlijst stond, totdat Marco Bezzecchi daar verandering in bracht. De 24-jarige Italiaan was met een rondetijd van 2.15.359 ruim twee tienden sneller dan de Australische KTM-rijder. Op P3 sluit Alex Marquez aan na een indrukwekkende laatste run nadat hij eerder in Q2 nog was gecrasht. Morbidelli was uiteindelijk de snelste Yamaha-coureur, al was dat wel op de elfde plek. De eerste Honda in de lijst is pas op P14 te vinden: Marc Marquez was de beste van de vier Honda-rijders.

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd van start.

Bekijk hieronder de startopstelling voor de GP van Groot-Brittannië