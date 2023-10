Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van Australië

Vorige week liet Jorge Martin een steekje vallen tijdens de GP van Indonesië door als leider te crashen, maar in Australië is de Pramac Ducati-rijder uitstekend uit de startblokken gekomen. Na zijn snelste tijd in de eerste en tweede vrije training stond er ook in de kwalificatie geen maat op hem. Met 1.27.246 klokte Martin een nieuw ronderecord en pakte hij de pole-position voor beide races op Phillip Island.

De Spanjaard was ruim twee tienden van een seconde sneller dan Brad Binder, die naast Martin plaatsneemt op de eerste startrij. WK-leider Francesco Bagnaia gaf intussen meer dan vier tienden van een seconde toe op de polesitter, maar veroverde daarmee wel het derde plekje op de eerste rij.

Aleix Espargaro sloot achter Bagnaia aan op de vierde positie en bleef daarmee Johann Zarco en Fabio di Giannantonio voor. Zij vormen daarmee samen de tweede startrij, terwijl Marc Marquez, Jack Miller en Maverick Viñales een plekje op de derde rij veiligstelden. Marco Bezzecchi moest het uiteindelijk doen met de tiende tijd in de kwalificatie. In beide races nemen Pol Espargaro en Enea Bastianini naast hem plaats op de vierde startrij.

Vanwege de dreiging van slecht weer en harde wind heeft de MotoGP besloten om de Grand Prix van Australië al op zaterdag af te werken. De lange race begint om 6.10 uur Nederlandse tijd, de sprintrace is juist verplaatst naar zondag om 5.00 uur.

Volledige startopstelling MotoGP-races Australië

1. Jorge Martín

Prima Pramac Racing 2. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 3. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 4. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 5. Johann Zarco

Prima Pramac Racing 6. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 7. Marc Márquez

Repsol Honda Team 8. Jack Miller

Red Bull KTM Factory Racing 9. Maverick Viñales

Aprilia Racing 10. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 11. Pol Espargaró

GasGas Factory Racing Tech3 12. Enea Bastianini

Ducati Lenovo Team 13. Álex Márquez

Gresini Racing MotoGP 14. Raul Fernández

CryptoDATA RNF MotoGP Team 15. Joan Mir

Repsol Honda Team 16. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 17. Augusto Fernández

GasGas Factory Racing Tech3 18. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 19. Miguel Oliveira

CryptoDATA RNF MotoGP Team 20. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 21. Takaaki Nakagami

LCR Honda