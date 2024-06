Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Italië

Nadat Aleix Espargaró een week geleden in Catalonië met pole-position voor zijn thuisrace aan de haal ging, hoopte Francesco Bagnaia ook pole te pakken voor eigen publiek in Italië. Daar slaagde de regerend wereldkampioen niet in, ondanks een tijd die sneller was dan het oude ronderecord. Jorge Martín bleek met 1.44.504 net iets sneller, waardoor de Pramac-rijder zijn derde pole van 2024 veiligstelde.

Op de startopstelling voor hoofdrace in Mugello wordt Martín op de eerste rij vergezeld door Maverick Viñales en Marc Márquez, die hiermee profiteren van de gridstraf die Bagnaia kreeg voor het hinderen van Álex Márquez in de tweede vrijdagtraining. De Ducati-rijder valt door deze gridstraf terug van P2 naar P5, nog achter teamgenoot Enea Bastianini. Franco Morbidelli completeert de tweede startrij.

De derde rij op de startopstelling in Mugello wordt gevormd door Pedro Acosta als snelste KTM-rijder, Álex Márquez en Espargaró. Zij bleven Álex Rins en Trackhouse-rijders Miguel Oliveira en Raúl Fernández voor. Dat drietal neemt tijdens de sprintrace plaats op de vierde rij.

De MotoGP-sprintrace van de Grand Prix van Italië wordt zaterdag om 13.00 uur op gang gebracht.

Volledige startopstelling voor MotoGP GP van Italië