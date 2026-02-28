Overslaan naar hoofdinhoud

Resultaten
MotoGP GP van Thailand

De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand

De eerste pole-position van het MotoGP-seizoen 2026 is voor Marco Bezzecchi en Aprilia, maar hoe ziet de rest van de startopstelling voor de sprintrace en Grand Prix van Thailand eruit?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

In de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Thailand was Marco Bezzecchi al de snelste geweest in alle trainingen. De Aprilia-rijder bezweek in de strijd om pole-position vervolgens niet onder de druk: hij maakte laat in Q2 weliswaar een crash mee, maar met 1.28.652 deed hij alsnog genoeg om de eerste pole van 2026 veilig te stellen.

Meer over de kwalificatie:

Groot was het verschil ditmaal niet: Marc Márquez gaf slechts 35 duizendsten toe en neemt in beide races plaats op de tweede positie, met Raúl Fernández op twee tienden op de derde positie. De Trackhouse-rijder was nipt sneller dan Fabio Di Giannantonio, die de tweede rij aanvoert. Daarop wordt hij vergezeld door Jorge Martín en Pedro Acosta.

Een opvallende afwezige in de top-tien van de grid is Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder plaatste zich vrijdag niet rechtstreeks voor Q2 en moest in het eerste segment dus al in actie komen. Daarin maakte Bagnaia drie keer op rij een foutje in zijn tweede run, waardoor hij op een derde plek bleef steken. Zonder plek in Q2 strandde hij op de dertiende startpositie voor beide races in Buriram.

De MotoGP-sprintrace op het Chang International Circuit begint zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd. Een dag later wordt om dezelfde tijd het startsein voor de Grand Prix van Thailand gegeven.

Startopstelling voor de MotoGP-races in Thailand

1. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

7. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

8. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

9. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

11. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

12. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

13. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

14. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

15. Italy Diogo Moreira

Pro Honda LCR

16. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

17. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22. Italy Michele Pirro

BK8 Gresini Racing MotoGP

    

