De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand

In de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Thailand was Marco Bezzecchi al de snelste geweest in alle trainingen. De Aprilia-rijder bezweek in de strijd om pole-position vervolgens niet onder de druk: hij maakte laat in Q2 weliswaar een crash mee, maar met 1.28.652 deed hij alsnog genoeg om de eerste pole van 2026 veilig te stellen.

Groot was het verschil ditmaal niet: Marc Márquez gaf slechts 35 duizendsten toe en neemt in beide races plaats op de tweede positie, met Raúl Fernández op twee tienden op de derde positie. De Trackhouse-rijder was nipt sneller dan Fabio Di Giannantonio, die de tweede rij aanvoert. Daarop wordt hij vergezeld door Jorge Martín en Pedro Acosta.

Een opvallende afwezige in de top-tien van de grid is Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder plaatste zich vrijdag niet rechtstreeks voor Q2 en moest in het eerste segment dus al in actie komen. Daarin maakte Bagnaia drie keer op rij een foutje in zijn tweede run, waardoor hij op een derde plek bleef steken. Zonder plek in Q2 strandde hij op de dertiende startpositie voor beide races in Buriram.

De MotoGP-sprintrace op het Chang International Circuit begint zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd. Een dag later wordt om dezelfde tijd het startsein voor de Grand Prix van Thailand gegeven.

Startopstelling voor de MotoGP-races in Thailand