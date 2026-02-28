De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Thailand
De eerste pole-position van het MotoGP-seizoen 2026 is voor Marco Bezzecchi en Aprilia, maar hoe ziet de rest van de startopstelling voor de sprintrace en Grand Prix van Thailand eruit?
In de aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Thailand was Marco Bezzecchi al de snelste geweest in alle trainingen. De Aprilia-rijder bezweek in de strijd om pole-position vervolgens niet onder de druk: hij maakte laat in Q2 weliswaar een crash mee, maar met 1.28.652 deed hij alsnog genoeg om de eerste pole van 2026 veilig te stellen.
Groot was het verschil ditmaal niet: Marc Márquez gaf slechts 35 duizendsten toe en neemt in beide races plaats op de tweede positie, met Raúl Fernández op twee tienden op de derde positie. De Trackhouse-rijder was nipt sneller dan Fabio Di Giannantonio, die de tweede rij aanvoert. Daarop wordt hij vergezeld door Jorge Martín en Pedro Acosta.
Een opvallende afwezige in de top-tien van de grid is Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder plaatste zich vrijdag niet rechtstreeks voor Q2 en moest in het eerste segment dus al in actie komen. Daarin maakte Bagnaia drie keer op rij een foutje in zijn tweede run, waardoor hij op een derde plek bleef steken. Zonder plek in Q2 strandde hij op de dertiende startpositie voor beide races in Buriram.
De MotoGP-sprintrace op het Chang International Circuit begint zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd. Een dag later wordt om dezelfde tijd het startsein voor de Grand Prix van Thailand gegeven.
Startopstelling voor de MotoGP-races in Thailand
1. Marco Bezzecchi
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
3. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
4. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
6. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
7. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
8. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
10. Joan Mir
Honda HRC Castrol
11. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
12. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
13. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
14. Luca Marini
Honda HRC Castrol
15. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
16. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
17. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
20. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Prima Pramac Yamaha MotoGP
22. Michele Pirro
BK8 Gresini Racing MotoGP
