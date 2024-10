De ogen waren vooral op Marc Márquez en Jorge Martín gericht, maar in de strijd om pole-position voor de Thaise Grand Prix schakelden ze zichzelf uit met crashes in Q2. Francesco Bagnaia had toen de snelste tijd al in handen en verbeterde zich vervolgens nog naar 1.28.700 en een nieuw ronderecord, waarmee hij pole voor de twee races op Chang International Circuit veroverde.

De Ducati-rijder krijgt op de eerste startrij in Buriram gezelschap van teamgenoot Enea Bastianini en Martín, die in zijn eerste run snel genoeg was om toch vanaf de derde plek te mogen beginnen. Marco Bezzecchi en Márquez werden zodoende naar de tweede rij verwezen, waar ze ook Fabio Quartararo terugzien. De Yamaha-rijder plaatste zich via Q1 voor Q2, waarin hij uiteindelijk de beste rijder was die niet op een Ducati zat.

Quartararo won die strijd van Pedro Acosta, die vanaf de zevende plek aan beide races in Thailand moet beginnen. Fabio di Giannantonio en Álex Márquez klokten in Q2 de achtste en negende tijd en staan eveneens op de derde rij. De vierde rij wordt gevormd door snelste Aprilia-man Maverick Viñales, Franco Morbidelli als langzaamste Ducati-rijder en Johann Zarco als de vaandeldrager van Honda.

De MotoGP-sprintrace in Buriram staat gepland voor zaterdag 15.00 uur lokale tijd - 10.00 uur in Nederland. Een dag later staat om 14.00 uur lokaal - 09.00 uur in Nederland - de Grand Prix van Thailand op het programma.

Startopstelling MotoGP-sprint en GP van Thailand