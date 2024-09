De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van San Marino

Door zijn crash in de Grand Prix van Aragón is Francesco Bagnaia niet geheel fit, maar het weerhield hem er niet van om pole-position te pakken voor de Grand Prix van San Marino. Op zijn thuiscircuit van Misano noteerde de Ducati-rijder met 1.30.304 een ronderecord, waarmee hij Franco Morbidelli en Marco Bezzecchi ruimschoots aftroefde. Wel uniek is dat de hele eerste startrij dus bestaat uit rijders die de VR46 Riders Academy zijn opgeleid.

Kampioenschapsleider Jorge Martín moest zich zodoende tevredenstellen met een plekje op de tweede rij, waar hij gezelschap krijgt van rookie Pedro Acosta en Brad Binder, de twee snelste KTM-rijders van de kwalificatie. De derde startrij bestaat daarentegen weer geheel uit Ducati's, met Álex Márquez voor Enea Bastianini en Marc Márquez.

De vierde startrij voor de MotoGP-races in Misano wordt gevormd door rijders van drie verschillende merken. Fabio Quartararo klokte namens Yamaha de tiende tijd in Q2, gevolgd door Maverick Viñales als beste Aprilia-rijder en Jack Miller als derde KTM-rijder.

De sprintrace van de MotoGP op Misano World Circuit Marco Simoncelli begint zaterdag om 15.00 uur. De Grand Prix van San Marino gaat zondag om 14.00 uur van start.

Startopstelling MotoGP sprintrace en GP van San Marino