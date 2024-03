De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Qatar

Jorge Martín verpulverde in zijn eerste ronde in Q2 het ronderecord in Lusail. Zijn 1.50.789 bleek uiteindelijk ook genoeg voor pole-position, al kwamen Aleix Espargaró en Enea Bastianini uiteindelijk nog binnen één tiende van de Pramac Ducati-rijder. Dit drietal vormt dan ook de eerste startrij voor zowel de sprintrace als de zondagse Grand Prix in Qatar.

Brad Binder gaf iets meer dan een tiende toe op de snelste tijd, maar verzekerde zich wel van een plekje op de tweede startrij. De KTM-rijder mag als vierde aan de races in Qatar beginnen en deelt de tweede startrij met wereldkampioenen Francesco Bagnaia en Marc Márquez, die zijn eerste kwalificatie op een Ducati goed heeft doorstaan.

Ook op de derde startrij staan twee Ducati-machines. Fabio di Giannantonio klokte de zevende tijd en vindt nummer negen Álex Márquez naast zich op de derde rij. Tussen de voormalige teamgenoten neemt debutant Pedro Acosta plaats op de achtste positie na een indrukwekkend weekend tot dusver. De vierde rij is intussen voor Maverick Viñales, Jack Miller en Raúl Fernández.

De eerste MotoGP-race van 2024 is de sprintrace in Lusail, die zaterdag om 19.00 uur lokale tijd - 17.00 uur in Nederland - begint. De Grand Prix van Qatar begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige startopstelling MotoGP sprintrace en GP van Qatar