De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Portugal

De Grand Prix van Oostenrijk van 2022 was de eerste en tot dusver enige keer dat Enea Bastianini pole-position pakte voor een MotoGP-race. Anderhalf jaar later volgde in Portimão dan eindelijk zijn tweede pole. Met 1.37.706 troefde de Ducati-rijder zowel Maverick Viñales als Jorge Martín af. Dat drietal vormt in zowel de sprintrace als de Grand Prix van Portugal de eerste startrij.

Regerend wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia moest genoegen nemen met de vierde tijd en start beide races in Portimão dus vanaf de tweede rij. Daar krijgt de Italiaan gezelschap van KTM-rijder Jack Miller en Marco Bezzecchi, die zich na een moeilijk weekend in Qatar prima herstelde met de zesde startpositie.

Pedro Acosta, de enige debutant op de MotoGP-grid in 2024, kende opnieuw een sterke kwalificatie met de zevende tijd. De Spanjaard wordt op de derde rij vergezeld door wereldkampioenen Marc Márquez en Fabio Quartararo. De vierde startrij is intussen voor Brad Binder, Álex Rins en Álex Márquez. Opvallend is dat de laatste twee startrijen volledig bestaan uit Honda-rijders.

De sprintrace van de MotoGP in Portimão begint zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Een dag later staat om 15.00 uur de Grand Prix van Portugal op het programma.

Volledige startopstelling MotoGP Grand Prix van Portugal