De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Oostenrijk

Francesco Bagnaia toonde zich op vrijdag en zaterdagochtend de snelste van het MotoGP-veld, maar de pole-position voor de Grand Prix van Oostenrijk wist hij niet veilig te stellen. Die eer was voor Jorge Martín. De Pramac-rijder reed met 1.27.748 een dik nieuw ronderecord op de Red Bull Ring en dat was genoeg om zich te verzekeren van de beste uitgangspositie. Hij wordt op de eerste rij vergezeld door Bagnaia en Marc Márquez.

De tweede startrij wordt tijdens zowel de sprintrace als de Grand Prix in Spielberg bevolkt door Aprilia-rijders Aleix Espargaró en Maverick Viñales, met KTM-man Jack Miller tussen hen in op de vijfde positie. De derde rij is daarentegen geheel voor rijders op een Ducati. Enea Bastianini voert het drietal aan op de zevende startplek en hij krijgt gezelschap van Pramac-man Franco Morbidelli en Marco Bezzecchi van VR46.

Op de vierde rij van de startgrid vinden we intussen twee KTM's, namelijk die van Pol Espargaró en Brad Binder. In het midden van deze startrij staat Álex Márquez als de langzaamste Ducati-rijder. Opvallend genoeg moet Pedro Acosta vanaf de vijfde startrij beginnen na zijn uitschakeling in Q1. Hij staat tussen Miguel Oliveira en Fabio Quartararo.

De MotoGP-sprintrace in Oostenrijk begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Op zondag gaat de Grand Prix om 14.00 uur van start.

Startopstelling MotoGP sprintrace en GP van Oostenrijk