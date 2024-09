De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Indonesië

Er stond in de kwalificatie op Mandalika International Street Circuit geen maat op Jorge Martín. De Pramac-rijder stelde in Indonesië de 40ste pole van zijn Grand Prix-loopbaan en zijn negentiende pole in de MotoGP veilig door met 1.29.088 een dik nieuw ronderecord te rijden. Marco Bezzecchi en Pedro Acosta kwamen nog het dichtste bij, maar ondanks hun plek op de eerste rij gaven ze meer dan een halve seconde toe op Martín.

De tweede rij in Mandalika is ook sterk bezet met regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, zijn Ducati-teamgenoot Enea Bastianini en Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021. De Yamaha-rijder was de beste rijder van een Japanse fabrikant, al werd hij op de voet gevolgd door Johann Zarco. De Fransman zette zijn LCR Honda op een knappe zevende startpositie neer, voor Fabio di Giannantonio en Franco Morbidelli. De eerste vier startrijen worden gecompleteerd door twee Aprilia's en een Ducati GP23, namelijk die van Maverick Viñales, Raúl Fernández en Álex Márquez.

De MotoGP-sprintrace in Mandalika gaat zaterdag om 15.00 uur lokale tijd - 09.00 uur in Nederland - van start. Een dag later begint de Grand Prix van Indonesië om dezelfde tijd.

Startopstelling MotoGP sprintrace en GP van Indonesië