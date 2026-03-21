De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië

Het tweede deel van de MotoGP-kwalificatie in Goiânia kende een rommelig verloop met maar liefst vijf crashes. Fabio Di Giannantonio was een van de rijders die tegen het asfalt ging in Q2, maar dat bleef zonder gevolgen: de Italiaan van VR46 Ducati klokte 1.17.410 en dat was voldoende om pole-position te veroveren voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Brazilië.

Meer over de kwalificatie: MotoGP Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

De via Q1 gekomen Di Giannantonio krijgt op de eerste startrij gezelschap van Marco Bezzecchi - de snelste man van Q1 - en de eveneens in Q2 gecrashte Marc Márquez.

De tweede startrij op Autódromo Internacional Ayrton Senna wordt verrassend aangevoerd door Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha net sneller bleek dan Jorge Martín en Ai Ogura. Gresini Racing voert met Fermín Aldeguer en Álex Márquez de derde rij aan, waar deze rijders plaatsnemen naast kampioenschapsleider Pedro Acosta.

Johann Zarco completeerde de top-tien in de kwalificatie en neemt in beide races dus plaats op de vierde rij. Daar wordt de Honda HRC-rijder vergezeld door Francesco Bagnaia en rookie Toprak Razgatlioglu.

De MotoGP-sprintrace in Goiânia begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Precies een dag later wordt het startsein gegeven voor de Grand Prix van Brazilië.

Startgrid MotoGP Grand Prix van Brazilië