Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

MotoGP
GP van Brazilië
Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Moto2
Goiânia
Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"

Formule 1
Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"

De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië

Verstappen soeverein naar overwinning in de Groene Hel

VLN
NLS2
Verstappen soeverein naar overwinning in de Groene Hel

Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Brazilië

Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië
Resultaten
MotoGP GP van Brazilië

De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië

Ondanks een crash in Q2 staat Fabio Di Giannantonio op pole-position tijdens de MotoGP-races in Brazilië, maar hoe ziet de rest van de startopstelling in Goiânia eruit?

Bjorn Smit Vincent Lalanne-Sicaud
Bewerkt:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het tweede deel van de MotoGP-kwalificatie in Goiânia kende een rommelig verloop met maar liefst vijf crashes. Fabio Di Giannantonio was een van de rijders die tegen het asfalt ging in Q2, maar dat bleef zonder gevolgen: de Italiaan van VR46 Ducati klokte 1.17.410 en dat was voldoende om pole-position te veroveren voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Brazilië.

Meer over de kwalificatie:

De via Q1 gekomen Di Giannantonio krijgt op de eerste startrij gezelschap van Marco Bezzecchi - de snelste man van Q1 - en de eveneens in Q2 gecrashte Marc Márquez.

De tweede startrij op Autódromo Internacional Ayrton Senna wordt verrassend aangevoerd door Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha net sneller bleek dan Jorge Martín en Ai Ogura. Gresini Racing voert met Fermín Aldeguer en Álex Márquez de derde rij aan, waar deze rijders plaatsnemen naast kampioenschapsleider Pedro Acosta.

Johann Zarco completeerde de top-tien in de kwalificatie en neemt in beide races dus plaats op de vierde rij. Daar wordt de Honda HRC-rijder vergezeld door Francesco Bagnaia en rookie Toprak Razgatlioglu.

De MotoGP-sprintrace in Goiânia begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Precies een dag later wordt het startsein gegeven voor de Grand Prix van Brazilië.

Startgrid MotoGP Grand Prix van Brazilië

1. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

2. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

4. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

7. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

8. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. Italy Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

12. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. Italy Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

17. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

20. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

22. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

    

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

MotoGP
GP van Brazilië
Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Moto2
Goiânia
Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld

Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"

Formule 1
Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"

De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië
Vorig artikel Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië
Volgend artikel Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Brazilië

Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?