De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Brazilië
Ondanks een crash in Q2 staat Fabio Di Giannantonio op pole-position tijdens de MotoGP-races in Brazilië, maar hoe ziet de rest van de startopstelling in Goiânia eruit?
Het tweede deel van de MotoGP-kwalificatie in Goiânia kende een rommelig verloop met maar liefst vijf crashes. Fabio Di Giannantonio was een van de rijders die tegen het asfalt ging in Q2, maar dat bleef zonder gevolgen: de Italiaan van VR46 Ducati klokte 1.17.410 en dat was voldoende om pole-position te veroveren voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Brazilië.
De via Q1 gekomen Di Giannantonio krijgt op de eerste startrij gezelschap van Marco Bezzecchi - de snelste man van Q1 - en de eveneens in Q2 gecrashte Marc Márquez.
De tweede startrij op Autódromo Internacional Ayrton Senna wordt verrassend aangevoerd door Fabio Quartararo, die op zijn Yamaha net sneller bleek dan Jorge Martín en Ai Ogura. Gresini Racing voert met Fermín Aldeguer en Álex Márquez de derde rij aan, waar deze rijders plaatsnemen naast kampioenschapsleider Pedro Acosta.
Johann Zarco completeerde de top-tien in de kwalificatie en neemt in beide races dus plaats op de vierde rij. Daar wordt de Honda HRC-rijder vergezeld door Francesco Bagnaia en rookie Toprak Razgatlioglu.
De MotoGP-sprintrace in Goiânia begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Precies een dag later wordt het startsein gegeven voor de Grand Prix van Brazilië.
Startgrid MotoGP Grand Prix van Brazilië
1. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
2. Marco Bezzecchi
3. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
4. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
6. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
7. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
8. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
10. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
11. Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
12. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
16. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
17. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
19. Luca Marini
Honda HRC Castrol
20. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
21. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
22. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia
Weer problemen in Goiânia: Kwalificaties Moto2 en Moto3 uitgesteld
Verstappen binnenkort opnieuw op de Nordschleife? "We kijken ernaar"
