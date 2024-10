De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en GP van Australië

Door de opdrogende baan zat een ronderecord er niet in, maar toch kwam Jorge Martín akelig dichtbij tijdens de kwalificatie voor de Australische Grand Prix. Zijn 1.27.296 was in ieder geval ruimschoots voldoende voor pole-position, zijn derde op rij op Phillip Island. Marc Márquez gaf op de tweede positie al bijna zes tienden van een seconde toe, nummer drie Maverick Viñales zat daar weer een tiende achter.

De tweede startrij bestaat eveneens uit twee Ducati's en een Aprilia, in dit geval die van Marco Bezzecchi, regerend kampioen Francesco Bagnaia en Raúl Fernández. Ook op de derde rij staan twee Ducati's, want Franco Morbidelli en Álex Márquez nemen plaats op de zevende en achtste stek. Ze krijgen daar gezelschap van Álex Rins, die met P9 de beste rijder van de Japanse merken was. Enea Bastianini voert intussen de vierde startrij aan, die hij deelt met Brad Binder en Fabio di Giannantonio.

De MotoGP werkt op Phillip Island twee races af. De sprintrace begint zaterdag om 15.00 uur lokale tijd, het is dan 06.00 uur in Nederland. Een dag later staat om 05.00 uur Nederlandse tijd de Grand Prix van Australië op het programma.

Startopstelling MotoGP Grand Prix van Australië