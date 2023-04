Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van Amerika

Francesco Bagnaia noteerde zijn beste tijd helemaal op het einde van de kwalificatie, waarin hij vrijwel de hele tijd bovenaan stond. Alleen Alex Rins was in de slotfase even op P1 te vinden. Bagnaia klokte in zijn laatste ronde 2.01.892, een nieuw polerecord voor het Circuit of the Americas.

Met 2.02.052 was Rins niet ver weg. Derde man Marini moest bijna drie tienden toegeven. Achter Alex Marquez zette WK-leider Marco Bezzecchi zijn Ducati op de vijfde startplaats neer. Aleix Espargaro werd met de Aprilia zesde. Voormalig wereldkampioen Fabio Quartararo zal vanaf de zevende plek naar voren moeten zien te komen. Voor Jorge Martin wacht een moeilijke opgave. Niet alleen moet de Spanjaard vanaf een teleurstellende P12 starten, hij is ook niet fit en ging in de kwalificatie maar liefst twee keer onderuit.

De MotoGP Sprint begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. Zondag staat de start van de Grand Prix gepland voor 21.00 uur (NL-tijd).

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de GP van Amerika