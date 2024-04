Vrijdag haalde Jorge Martín al een halve seconde van het oude baanrecord op het Circuit of the Americas, maar tijdens de kwalificatie bleek dat het nog sneller kon. Dat bewijs werd geleverd door Maverick Viñales, die met 2.00.864 nog een halve tel sneller was dan Martín op vrijdag en zodoende ook pole-position veiligstelde in Austin.

De fabrieksrijder van Aprilia krijgt op de eerste startrij van de Amerikaanse Grand Prix gezelschap van de opnieuw verrassende Pedro Acosta en Marc Márquez, de COTA-specialist die zijn Gresini Ducati voor het eerst op de eerste rij heeft gezet en tevens de beste Ducati-rijder was.

De tweede startrij wordt volledig bezet door Ducati's, waarbij Francesco Bagnaia zich van de vierde plek verzekerde. Teamgenoot Enea Bastianini kwam tot de vijfde tijd en bleef Martín daarmee voor. De Pramac-rijder crashte in Q2 tot tweemaal toe, maar herstelde zich met de laatste plek op de tweede rij nog redelijk.

Aleix Espargaró voert de derde startrij aan na zijn zevende tijd in de kwalificatie. Hij krijgt aldaar gezelschap van VR46-rijder Fabio di Giannantonio en Pramac-man Franco Morbidelli, die zijn beste kwalificatie van het seizoen tot dusver kende. Marco Bezzecchi, Jack Miller en Álex Márquez verzekerden zich van een plek op de vierde rij.

De sprintrace van de MotoGP in de Verenigde Staten begint zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. Een dag later staat om 21.00 uur de hoofdrace gepland.

Volledige startopstelling MotoGP Sprintrace en GP Verenigde Staten