Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Enea Bastianini versloeg in een spectaculaire Q2-sessie zijn merkgenoten van het fabrieksteam. Francesco Bagnaia eindigde op de tweede plek voor Jack Miller. De drie coureurs reden een ronde 1.28 in de eindfase van de kwalificatie. Jorge Martin stond al eens op pole in Oostenrijk, maar kwam in Q2 niet verder dan de vierde tijd.

Fabio Quartararo steeg wederom boven zichzelf uit en eindigde op de vijfde plek voor landgenoot Johann Zarco, die eerder op de dag nog de snelste was in de derde training. Maverick Viñales was de beste Aprilia op de zevende plek, hij eindigde net voor Joan Mir en Aleix Espargaro. Die laatste had eigenlijk zesde kunnen staan, maar verloor zijn snelste ronde door een track limits-overtreding. Fabio di Giannantonio maakte de top-tien namens Gresini compleet.

1. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 2. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 3. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 4. Jorge Martín

Pramac Racing 5. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 6. Johann Zarco

Pramac Racing 7. Maverick Viñales

Aprilia Racing 8. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 9. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 10. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 11. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 12. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 13. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 14. Takaaki Nakagami

LCR Honda 15. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 16. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 17. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 18. Stefan Bradl

Repsol Honda Team 19. Remy Gardner

KTM Tech3 20. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 21. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 22. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 23. Raúl Fernández

KTM Tech3 24. Lorenzo Savadori

Aprilia Racing 25. Álex Márquez

LCR Honda