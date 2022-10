Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Maleisië

Er stond in de kwalificatie geen maat op Martin, die in beide runs het oude ronderecord van Fabio Quartararo een stuk scherper zette. In de laatste minuut tekende hij voor de eerste sub-1.58’er ooit op het Sepang International Circuit. Het was zijn vierde pole-position van dit seizoen en zijn tweede op rij nadat hij vorig weekend op Phillip Island ook al pole-position scoorde. Enea Bastianini, die in theorie nog een kans op de wereldtitel heeft, eindigde in Q2 op de tweede plek terwijl Marc Marquez op miraculeuze wijze nog tot de derde tijd kwam. De Spanjaard haakte zijn karretje de hele kwalificatie aan bij Francesco Bagnaia, maar verbeterde zich nog het meest toen hij het op eigen houtje moest doen.

De titelkandidaten waren zaterdag niet foutloos. Francesco Bagnaia moest vanuit Q1 aan de bak. Hij doorstond die sessie met speels gemak, maar kraakte onder de druk toen het moest. Hij crashte en kon alleen maar hopen dat andere rijders zich niet meer zouden verbeteren. Uiteindelijk zakte Bagnaia nog van de zesde naar de negende startplek. Zijn belangrijkste concurrenten staan zondag ook op de derde en vierde rij. Aleix Espargaro wist zich na een slechte vrijdag op miraculeuze wijze toch te plaatsen voor Q2, hij kwam in die sessie echter niet verder dan de negende plaats. Ook hij crashte. Fabio Quartararo crashte al in de vierde vrije training. Aan die val hield hij een gebroken middelvinger over. In Q2 deed hij nog wel zijn best, maar kwam hij niet verder dan de twaalfde tijd.