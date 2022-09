Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Aragon

WK-stand MotoGP 2022: Top-drie binnen 17 punten na Aragon

De spanning in het MotoGP-wereldkampioenschap is helemaal terug bij aanvang van de overzeese races. Fabio Quartararo viel zondag in de eerste ronde al uit en heeft nu nog slechts tien punten voorsprong op Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro staat nog altijd derde in de tussenstand.