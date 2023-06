Startopstelling MotoGP Grand Prix van Italië

Francesco Bagnaia kwam in Q2, bij de jacht op zijn derde pole van het jaar, een langzaam rijdende Marc Marquez tegen bij bocht 1. De WK-leider moest hierdoor zijn snelle ronde afbreken. Nadat Bagnaia zijn plaaggeest voorbij was gereden, sloot Marquez achter hem aan en liet de staart van de Ducati niet meer los. Bagnaia vloog in zijn volgende poging naar 1.44.855, Marquez pakte met een verschil van 0.078 de tweede plek.

Jorge Martin leek de derde plek voor zich op te gaan eisen, maar op het laatste moment vloog Alex Marquez naar P3. De Gresini-rijder was even daarvoor in Q1 het snelst geweest en schreef op vrijdag de eerste training op zijn naam. Hij was met 1.45.007 0.152 langzamer dan Bagnaia. Maar Marquez zal op Mugello niet vanaf de derde plek starten; hij wordt drie plaatsen teruggezet vanwege gevaarlijk rijgedrag tijdens de openingsronde van de vorige Grand Prix, in Frankrijk. Daarmee hinderde hij Brad Binder en Johann Zarco. Marquez stelt zich dus op bij de zesde plaats.

Luca Marini eindigde aanvankelijk als elfde in de kwalificatie, maar de stewards gaven hem een afgenomen tijd na de sessie terug waardoor hij promoveerde naar P4. Met de straf voor Alex Marquez schuift de VR46-rijder nog een plaats op, naar de derde plek op de eerste rij. Jack Miller is vierde op de grid, Martin vijfde. WK-tweede Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro en Zarco delen de derde rij.

Door het wegvallen van tiende man Alex Rins, die in de MotoGP-sprintrace hard ten val kwam, schuift de rest erachter een plek op. Brad Binder en Enea Bastianini en Maverick Vinales staan zondag op de vierde lijn. Op de vijfde rij stellen de Yamaha-fabrieksrijders zich op, met Franco Morbidelli voor Fabio Quartararo.

De sprintrace werd zaterdag gewonnen door Bagnaia, voor Bezzecchi en Martin.

Uitslag van de kwalificatie voor de GP van Italië: