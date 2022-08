Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Het vorige record stond op naam van Marc Marquez en dateerde uit 2019. Zarco verkaarde na afloop dat er nog meer in zijn ronde zat aangezien de derde sector niet optimaal was. Desondanks was hij bijna een tiende van een seconde sneller dan Maverick Viñales op de tweede plek. Jack Miller eindigde op de derde plek. De eerste acht rijders kwamen onder het oude ronderecord van Marquez.

Fabio Quartararo werd vierde, maar hij moet zondag in de openingsfase de long lap-penalty nemen als gevolg van de straf die hij vijf weken geleden in Assen kreeg. Francesco Bagnaia start van de vijfde plek voor Aleix Espargaro, die zich zaterdag in de vierde training bezeerde toen hij zwaar crashte in Farm. Daarachter staan drie Ducati-junioren met Marco Bezzecchi, Enea Bastianini en Jorge Martin.

De vierde startrij wordt bezet door Luca Marini en de beide Suzuki's van Alex Rins en Joan Mir.