Startopstelling MotoGP Grand Prix van Duitsland 2023

Late valpartijen zorgden ervoor dat diverse snelle rondetijden geschrapt werden, onder meer een ronde van Marco Bezzecchi die voldoende was geweest voor pole-position. De ronde van Francesco Bagnaia bleef wel staan en zijn 1.21.409 bleek uiteindelijk voldoende voor de pole-position. Het verschil ten opzichte van naaste achtervolgers Luca Marini en Jack Miller was overigens minimaal: de VR46 Ducati-rijder gaf slechts 0.078 seconde toe, de fabriekscoureur van KTM zat daar weer 0.005 seconde achter. Het drietal vormt de eerste startrij voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag.

Ondanks een late valpartij wist Johann Zarco beslag te leggen op de vierde positie, al gaf de Pramac Ducati-rijder al ruim drie tienden toe op Bagnaia. Marco Bezzecchi en Jorge Martin, die hem vergezellen op de tweede startrij, waren echter al meer dan een halve seconde langzamer.

De derde startrij wordt aangevoerd door Marc Marquez, maar hij kende absoluut geen vlekkeloze kwalificatie. In Q1 ging de zesvoudig MotoGP-kampioen al onderuit, om daar in Q2 nog eens twee valpartijen aan toe te voegen. Hij krijgt op de derde rij gezelschap van broertje Alex Marquez en Brad Binder, die net als de oudste Marquez via Q1 plaatsing voor Q2 had afgedwongen. Zij verwezen Aleix Espargaro, Enea Bastianini en Fabio Quartararo naar de vierde startrij.

De sprintrace van de MotoGP op de Sachsenring start zaterdagmiddag om 15.00 uur. Een dag later is het om 14.00 uur tijd voor de Grand Prix van Duitsland.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de GP van Duitsland

1. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 2. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 3. Jack Miller

Red Bull KTM Factory Racing 4. Johann Zarco

Prima Pramac Racing 5. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 6. Jorge Martín

Prima Pramac Racing 7. Marc Márquez

Repsol Honda Team 8. Álex Márquez

Gresini Racing MotoGP 9. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 10. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 11. Enea Bastianini

Ducati Lenovo Team 12. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 13. Maverick Viñales

Aprilia Racing 14. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 15. Augusto Fernández

GasGas Factory Racing Tech3 16. Miguel Oliveira

CryptoDATA RNF MotoGP Team 17. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 18. Takaaki Nakagami

LCR Honda 19. Raul Fernández

CryptoDATA RNF MotoGP Team 20. Jonas Folger

GasGas Factory Racing Tech3