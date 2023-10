Startopstelling MotoGP Grand Prix van Indonesië

In een kleine drie seizoenen in de MotoGP had Luca Marini nog nooit een pole-position gepakt, maar in de kwalificatie voor de GP van Indonesië greep hij dan eindelijk zijn moment. De Italiaan van VR46 Ducati noteerde een nieuw ronderecord in Mandalika door 1.29.978 te rijden. Daarmee was Marini de enige coureur die onder de grens van 1 minuut en 30 seconden dook.

De coureurs die hem zondag op de eerste startrij vergezellen, slaagden daar net niet in. Aprilia-rijder Maverick Viñales kwam 0.031 seconde tekort voor pole en verzekerde zich zo van de tweede startpositie, met naast hem teamgenoot Aleix Espargaro op de derde positie.

Fabio Quartararo kende eveneens een goede kwalificatie door op ruim een halve seconde van Marini de vierde startpositie op te eisen. Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van Brad Binder en Jorge Martin, de nieuwe leider in het kampioenschap. De derde rij is gereserveerd voor Fabio di Giannantonio, Marc Marquez en Marco Bezzecchi, die vijf dagen na een sleutelbeenbreuk alweer op de motor stapte. Jack Miller, Enea Bastianini en Miguel Oliveira bevolken intussen de derde startrij.

De MotoGP-coureurs beginnen zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur in Indonesië) aan de Grand Prix, die 27 ronden telt. De volledige startopstelling voor de race op Mandalika International Circuit zie je in de video bovenaan deze pagina.