MotoGP GP van Brazilië

Start MotoGP-sprintrace uitgesteld door zinkgat op start-finish in Goiânia

Een zinkgat op start-finish heeft het zaterdagprogramma van de MotoGP GP van Brazilië overhoop gehaald. Vanwege de reparaties wordt de start van de sprintrace met 20 minuten uitgesteld.

Bjorn Smit
Gat in het start-finishrecht

Foto door: German Garcia

Na afloop van de kwalificatie van de MotoGP hadden de Moto3 en Moto2 eigenlijk moeten kwalificeren op het Autódromo Internacional Ayrton Senna. Beide sessies moesten echter tot nader order uitgesteld worden, omdat er problemen waren ontstaan met het asfalt. Op start-finish was namelijk een zinkgat ontstaan en dat moest gerepareerd worden voordat de baanactie hervat kon worden.

Meer over het zinkgat:

Iets na 18.00 uur Nederlandse tijd maakte de MotoGP bekend dat de reparatiewerkzaamheden gestaag vorderen en dat heeft de sport in staat gesteld om een nieuw programma te communiceren voor de zaterdag. Het goede nieuws is dat de sprintrace van de MotoGP gewoon verreden kan worden. Wel wordt de start zo'n twintig minuten uitgesteld, waardoor de rijders pas om 19.20 uur plaatsnemen op de grid.

"Na de reparatiewerkzaamheden aan het wegdek van Autódromo Internacional Ayrton Senna zal de MotoGP Sprint naar verwachting met een lichte vertraging van ongeveer 20 minuten van start gaan. Het aangepaste programma wordt binnenkort bekendgemaakt", meldt de MotoGP in een korte verklaring.

Nieuw moment voor kwalificaties Moto2 en Moto3

In de verklaring meldt de MotoGP ook dat er een nieuw moment is gevonden voor de kwalificaties van de Moto2 en Moto3. Deze worden nu na afloop van de sprintrace verreden. Zoals gebruikelijk werkt de Moto3 als eerste een kwalificatie af. De lichtste Grand Prix-klasse begint om 20.10 uur Nederlandse tijd met kwalificeren. Vervolgens staat om 21.05 uur de kwalificatie van de Moto2 op het programma.

