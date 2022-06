Stand van zaken op de MotoGP-rijdersmarkt: Rins naar LCR Honda?

Motorsport.com heeft vernomen dat Alex Rins de belangrijkste kandidaat is om het zitje van Alex Marquez bij LCR Honda over te nemen. De tweede ronde gesprekken zijn begonnen en in de komende weken wordt daarvan de uitkomst verwacht. De komst van Rins hangt nog van enkele factoren af. Honda, de leverancier van de motoren bij LCR, moet de transfer goedkeuren en uiteraard wordt er nog onderhandeld over de financiële voorwaarden van de overstap. Op dat vlak is de afgelopen dagen in Duitsland flink wat progressie geboekt. Suzuki-coureur Rins kwam daar niet in actie vanwege een polsblessure.

“Honda heeft zeker met beide Suzuki-rijders gesproken, ze hebben ons benaderd nadat er meer bekend werd over de toekomst van het team”, aldus Alberto Puig. Het lijkt er steeds meer op dat de beide Suzuki-rijders bij Honda terechtkomen. Mir heeft inmiddels een akkoord met Honda om volgend seizoen de teamgenoot van Marc Marquez te worden. De overstap is alleen nog niet officieel gemaakt. Het zorgt ervoor dat Alex Marquez zijn plek kwijt dreigt te raken, al hangt dat nog van verschillende zaken af die in de komende weken vorm moeten krijgen.

Ook Takaaki Nakagami zit op de schopstoel bij Honda. Zijn plek wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door Moto2-coureur Ai Ogura, die in het door Idemitsu gesponsorde project de nieuwe Japanse belofte moet worden. Nakagami zal waarschijnlijk zijn loopbaan vervolgen als testrijder. Honda heeft ook Stefan Bradl nog op de loonlijst staan, de Duitser heeft voor volgend seizoen ook nog een testcontract. Rins is niet de eerste coureur die in verband is gebracht met het Marquez-zitje bij LCR. Aki Ajo heeft Jack Miller aangedragen, maar de Australiër heeft inmiddels getekend bij KTM. Miguel Oliveira, die op zijn beurt moet vertrekken bij KTM, heeft ook bij LCR aangeklopt. Al moet gezegd worden dat de Portugees met bijna iedereen contract heeft gehad.

Oliveira niet de gewenste optie voor Ducati

Een week geleden werd nog vol overtuiging gemeld dat Oliveira onderweg was naar Gresini Ducati, maar die kansen worden steeds kleiner. Het grootste obstakel is de financiële drempel voor Ducati. De fabrikant wil het salaris van de 27-jarige niet betalen omdat hij niet in het plaatje past. Het team wil uitsluitend jonge talenten direct onder contract hebben, zoals bij Enea Bastianini het geval is. Bastianini heeft dit weekend op de Sachsenring een nieuw contract getekend bij Ducati, maar het is nog niet duidelijk of hij de teamgenoot van Francesco Bagnaia wordt bij het fabrieksteam. Het gaat tussen Bastianini en Jorge Martin, de coureur die het niet wordt zal gestald worden bij Pramac.

In het geval dat de onderhandelingen van Oliveira met Gresini stuklopen, gaat hij waarschijnlijk naar het nieuwe Aprilia-satellietteam RNF. Aprilia CEO Massimo Rivola staat achter die stap, al heeft Raul Fernandez nog altijd de voorkeur. Het vertrek van Fernandez wordt echter nog altijd tegengehouden door KTM. Pol Espargaro, die bij Repsol Honda moet vertrekken, tekent waarschijnlijk bij Tech 3. Het is alleen nog onduidelijk welke plek hij in gaat nemen bij het team van Hervé Poncharal. Ook dat heeft meer te maken met de starre opstelling van KTM met betrekking tot de rijders die onder contract staan.