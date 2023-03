Stabiliteit bij VR46 Ducati aan begin van tweede MotoGP-seizoen

Luca Marini en Marco Bezzecchi vormen het rijderspaar van het team, net zoals vorig jaar. Marini begint aan zijn derde seizoen in de klasse en groeide afgelopen jaar uit tot een stabiele subtopper. Een podium ontbreekt nog op het palmares van Marini, de jongere halfbroer van Valentino Rossi. Dat eerste podium van VR46 werd behaald door Marco Bezzecchi en het had misschien wel meer kunnen zijn. Bezzecchi was ontketend in de TT van Assen en kon de latere wereldkampioen Francesco Bagnaia lange tijd onder druk zetten.

Zeker in de tweede helft van het seizoen deed ‘Bezz’ niet veel onder voor zijn oudere teamgenoot. Met 111 WK-punten eindigde de rookie net achter Marc Marquez op de veertiende stek in het eindklassement, hetgeen hem rookie van het jaar maakte. Marini deed het iets beter en eindigde in zijn tweede MotoGP-seizoen op de twaalfde plek in het kampioenschap met een totaal van 120 punten.

Een verschil ten opzichte van 2022 is dat Marini en Bezzecchi dit seizoen hetzelfde materiaal tot hun beschikking hebben. Ducati leverde in 2022 een vijfde fabrieksmachine uit aan Marini, maar die investering betaalde zich onvoldoende uit. Marini heeft daardoor zijn huidige pakket gehouden, bijgewerkt tot en met de laatste Grand Prix van 2022. Bezzecchi heeft eveneens de beschikking over die machine. Dat hoeft – zeker met de staat van dienst van Ducati in de afgelopen seizoenen – absoluut geen nadeel te zijn.

Nadat VR46 tijdens de wintertest (waar Marini de snelste tijd produceerde) met een speciale livery in actie kwam, werd maandag de officiële kleurstelling getoond met enkele subtiele veranderingen. Smeermiddelenfabrikant Bardahl is iets prominenter aanwezig op de machine en verder is Cupra toegevoegd aan de toch al indrukwekkende lijst sponsoren.

Komend weekend gaat het MotoGP-seizoen richting de volgende fase. Er staan nog twee testdagen op het programma voordat op 25 en 26 maart de eerste races van het seizoen verreden worden in Portimao.

Foto's: De nieuwe kleurstelling van VR46 Ducati

