SRT wordt RNF Racing en blijft MotoGP tot eind 2026 trouw

Eerder deze zomer werd duidelijk dat Petronas aan het eind van dit seizoen stopt met de sponsoring van het MotoGP-team, dat in 2019 zo succesvol debuteerde op het hoogste niveau. Kort daarna werd duidelijk dat het team uit Moto2 en Moto3 zou vertrekken om het MotoGP-project door te kunnen zetten. Uiteindelijk is besloten om de naam Sepang Racing Team helemaal los te laten, maar dat het huidige management met Razlan Razali en Johan Stigefelt wel in een nieuwe entiteit zou doorgaan.

De naam van dat nieuwe team werd vrijdag gepresenteerd. Razali’s formatie gaat vanaf volgend seizoen door het leven als RNF MotoGP Racing. RNF heeft een nieuwe vijfjarige deal gesloten met MotoGP-promotor Dorna en blijft tot het eind van 2026 actief op het hoogste niveau. Het team krijgt de beschikking over motoren van Yamaha, al moet die overeenkomst nog getekend worden. Vrijwel zeker is dat Andrea Dovizioso de eerste rijder van het nieuwe team is. De Italiaan werd eerder deze week gepresenteerd bij Yamaha, waar hij een rechtstreeks contract getekend heeft. De routinier krijgt de beschikking over het nieuwste materiaal van de Japanse fabrikant. De tweede rijder moet nog aangewezen worden, maar onder meer Darryn Binder en Jake Dixon zouden in aanmerking komen voor het zitje. Het Italiaanse energiebedrijf WithU is in beeld als titelsponsor, maar daarover zijn nog geen mededelingen gedaan.

“We hebben een roerige tijd achter de rug”, verklaarde teambaas Razlan Razali. “We hebben al onze energie gestoken in het resetten, omdopen en opnieuw lanceren van het team. We komen er vers in en worden sterker. Ik wil [Dorna-baas] Carmelo Ezpeleta bedanken voor zijn vertrouwen in ons nieuwe team, we zijn klaar om de komende vijf jaar actief te zijn in de MotoGP. We willen onze successen uit het verleden gebruiken als blauwdruk voor de komende tijd. De verwachtingen zijn hoog en we doen ons best hieraan te voldoen. Met de ervaring en de prestaties uit het verleden gaan we aan de slag om in 2022 nog sterker voor de dag te komen.”

Het Sepang Racing Team gaf Fabio Quartararo in 2019 zijn MotoGP-debuut. De jonge Fransman verraste vriend en vijand in zijn eerste seizoen en deed vorig jaar lang mee om de titel. Een enorme vormdip zorgde ervoor dat hij uiteindelijk ver terugviel. Zijn teamgenoot Franco Morbidelli werd vice-kampioen achter Joan Mir. Samen wonnen Morbidelli en Quartararo in 2020 zes races.