SRT: Rossi heeft als MotoGP-satellietrijder nog steeds druk

Voor de eerste keer in zijn carrière rijdt Rossi niet in de fabriekskleuren van Yamaha. Hij tekende voor 2021 een eenjarige deal met SRT, maar krijgt nog wel de ondersteuning van de fabriek. Rossi heeft sinds de Dutch TT van 2017 geen race meer gewonnen en scoorde in 2020 slechts één podium. Dat was voor de eerste keer sinds zijn eerste Ducati-seizoen in 2011. Na de teampresentatie van het Sepang Racing Team vertelde Stigefelt over de aanpak van Rossi bij zijn nieuwe team.

“Ik denk niet dat hij minder druk voelt, hij wil echt presteren”, zei Stigefelt. “Hij komt naar een team waar we elke race voor het podium willen vechten en waar we races willen winnen. We weten dat het niet eenvoudig is, maar ik denk dat het voor iedereen goed is om in een andere omgeving te werken. Dit is een nieuw team, hij neemt wel wat eigen personeel mee. De combinatie van onze monteurs met zijn staf, de crew-chief David [Muñoz] is ook jong, hij staat er met open vizier in. Ik denk dat het een goede combinatie kan zijn, de rijders voelen dat ook. We hebben gezien hoe Franco [Morbidelli] en Fabio [Quartararo] zich aangepast hebben in het team en hoe zij werkten met de mensen in het team. Dat is voor mij heel belangrijk, het is mijn rol om voor de mensen te zorgen. Wanneer onze monteurs blij zijn, zijn de rijders ook blij. En tevreden rijders presteren beter.”

Doelstellingen voor nieuw contract

SRT-teambaas Razlan Razali verwacht dat Rossi ‘stabiliteit’ binnen het team brengt. “Door de pandemie was het voor ons een stuk aantrekkelijker om Vale naar ons team te halen”, verklaarde Razali op een vraag van Motorsport.com. “In een normaal seizoen hadden we naast Valentino ook naar andere coureurs gekeken. Maar vanwege de omstandigheden was het een goed moment om Valentino te halen in plaats van een jonge nieuwkomer. We willen waken voor onze prestaties op de baan, we weten dat we met Franco een goede coureur hebben. Maar we geloven ook dat Valentino stabiliteit kan brengen en goed kan presteren. Wanneer hij ontspannen en blij met de motor kan werken, dan kan hij goed presteren. We zijn in dit geval voor stabiliteit van het team gegaan en we maken dit jaar een geweldige uitzondering voor Valentino.”

Razali onthulde dat Rossi moet voldoen aan bepaalde criteria voordat er over een nieuw contract voor 2022 gesproken kan worden, maar de rijder heeft het voornemen zijn eigen prestaties ook op de weegschaal te leggen. “We zullen samen met Valentino na elke race evalueren”, voegde hij toe. “Natuurlijk, net zoals elke andere rijder, worden de eerste zes of zeven races cruciaal om te zien waar hij staat. Valentino is zeer ervaren, hij zal zijn eigen prestaties ook wegen voor hij een besluit neemt over wat hij wil doen. We weten dat er in zijn contract bij Yamaha bepaalde doelstellingen staan die hij moet halen voordat gesprekken over een nieuw contract kunnen beginnen.”