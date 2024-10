Sprintzege Bastianini in Thailand, Martín wint gevecht met Bagnaia

De afsluiting van de zaterdagse actie van de Grand Prix van Thailand werd zoals gebruikelijk verzorgd door de MotoGP-rijders, die zich opmaakten voor een sprintrace van dertien ronden. Eerder op de dag verzekerde Francesco Bagnaia zich van de beste startpositie door een ronderecord te rijden. Enea Bastianini en Jorge Martín voegden zich bij hem op de eerste rij. Zij kozen, net als het gros van de rijders, voor de harde voorband en medium achterband. De uitzonderingen hierop waren Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, Álex Márquez en Aleix Espargaro met een zachte voorband, terwijl Joan Mir en Raúl Fernández juist voor de harde achterband kozen.

De start van de sprint leverde meteen spektakel op. Bagnaia kwam goed van zijn plek, maar werd in de eerste bocht aangevallen door Martín. Beide rijders gingen daardoor ietwat wijd, wat de deur opende voor Enea Bastianini om de leiding te grijpen. Marc Márquez kwam aanvankelijk ook voorbij, maar werd op weg naar bocht 4 alweer gepasseerd door Bagnaia. Martín moest zich intussen tevreden stellen met de vijfde plek, nog achter de goed gestarte Pedro Acosta. Fabio Quartararo beleefde na zijn sterke kwalificatie juist een dramatische openingsronde. Een momentje in bocht 8 wierp hem al terug naar de elfde plek, waarna hij even later zelfs terugviel naar P15.

Vooraan slaagde Bastianini er meteen in om een gaatje te slaan richting Bagnaia, die Márquez, Acosta en Martín vlak achter zich had. Laatstgenoemde probeerde zich snel weer naar voren te knokken en in de tweede ronde zette hij een goede stap door Acosta meteen te verschalken. De GasGas Tech3-rijder pikte vervolgens weer aan, maar bleek moeite te hebben met de derde bocht in Buriram. In de derde ronde tikte hij Martín daar bijna aan, een ronde later ging hij op hetzelfde punt zelfs onderuit. Aan het einde van die rondgang wist Martín vervolgens langs Márquez te gaan om de derde plek te heroveren.

Martín deelt tikje uit aan Bagnaia

De Pramac-rijder voerde vervolgens de druk op bij Bagnaia, die langzaam maar zeker meer terrein verloor op leider Bastianini. In de zevende ronde volgde dan ook een aanval van Martín, die met een gewaagde actie in bocht 7 de tweede positie overnam. Hij ging daarbij echter even buiten de baan, wat de kampioenschapsleider op een track limits-waarschuwing kwam te staan. Het lukte hem vervolgens echter niet om echt een gaatje te slaan richting Bagnaia, al verloor Márquez in deze fase van de race wel de aansluiting bij de twee titelrivalen. Druk van achteren had de Gresini-rijder echter niet, want teamgenoot Álex Márquez reed ruim vier seconden achter hem. Franco Morbidelli, Bezzecchi en Di Giannantonio gingen daarachter voorbij aan Brad Binder, waardoor de volledige top-acht met nog drie ronden te gaan uit Ducati's bestond.

Daar kwam in het restant van de sprintrace geen verandering meer in en ook de onderlinge posities bleven hetzelfde. Bastianini boekte dus de tweede sprintzege van zijn loopbaan, terwijl Martín zijn voorsprong in de titelstrijd uitbreidde tot 22 punten door Bagnaia te verslaan voor de tweede plek. Marc en Álex Márquez voltooiden de top-vijf, met Morbidelli, Bezzecchi en Di Giannantonio op de plaatsen zes, zeven en acht. Het laatste puntje in de korte race viel ten prooi aan Binder, die uiteindelijk een marge van acht tienden overhield op de keurig naar voren gekomen Quartararo. Johann Zarco was op de twaalfde plek de beste Honda-rijder, met Raúl Fernández op P14 als beste Aprilia. Acosta parkeerde zijn motor drie ronden voor het einde in de pits en was de enige uitvaller.

Zondag komen de MotoGP-rijders nog twee keer in actie in Thailand. Eerst staat een korte warm-up op het programma, daarna volgt om 09.00 uur Nederlandse tijd de hoofdrace van 26 ronden.

