Analyse: Sprintraces geen oplossing voor de grote MotoGP-problemen

Vrijdagochtend bracht een bericht van onze Spaanse collega’s bij Motorsport.com de bal aan het rollen: Dorna werkt aan de invoering van sprintraces op zaterdag. Er komt een training te vervallen, de kwalificatie gaat naar het eind van de zaterdagmorgen en om 15.00 uur komt er een sprintrace bij. Die is qua lengte de helft van een reguliere Grand Prix en levert voor de rijders ook de helft van de punten op. In eerste instantie werd gezegd dat de sprintrace als een Grand Prix zou tellen, maar later kwam men hier toch op terug. Het was een teken dat men bij Dorna helemaal niet klaar was voor de bekendmaking van dit ingrijpende nieuws. Na de primeur van onze collega moest de organisator van het kampioenschap razendsnel handelen en met een officiële bekendmaking komen.

En zo stond er zaterdagochtend een persconferentie op het programma waar Dorna CEO Carmelo Ezpeleta, FIM-president Jorge Viegas en IRTA-president Hervé Poncharal aanschoven. Ondergetekende volgt dit kampioenschap nu al zo’n vijf jaar op de voet voor deze website en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: ik heb nog nooit zo’n rommelige en slecht voorbereide persconferentie gezien. Meer details over de sprintraces? Die kwamen er niet. Wel werd een collega-journalist aangevallen – na een overigens terechte vraag - op een uitspraak die een rijder een dag eerder had gedaan. Ezpeleta slaagde er niet in te motiveren waarom de MotoGP daadwerkelijk moet sleutelen aan het weekendformat. Het is waar dat de MotoGP sinds het afscheid van verschillende rijders te maken heeft met een teruglopende populariteit. De publieke belangstelling op de circuits valt tegen, de kijkcijfers op televisie zijn ingekakt. Viegas verwoordde het als volgt: “We moeten actie ondernemen zodat deze sport het publiek krijgt dat het verdient.”

De drie hoofdrolspelers van de bizarre persconferentie die zaterdag gehouden werd op de Red Bull Ring: Jorge Viegas, FIM President, Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports, Herve Poncharal, IRTA President. Foto: Dorna

Los van een inhoudelijke kijk op de sprintraces, is het maar de vraag of dit dé oplossing is waar de MotoGP naar zoekt. In de basis is de MotoGP nog altijd een geweldig product. Dat is te danken aan het werk dat Dorna de afgelopen jaren verzet heeft om alle fabrikanten op een acceptabel niveau te krijgen. En toch schort er wel wat aan. Met de sprintraces moet de kijker ook op zaterdag inschakelen of naar het circuit komen, zodat er meer interactie ontstaat over de MotoGP-klasse als geheel. Meer clicks en views, meer cash. Zo simpel is het. Dorna zit op de koers die de Formule 1 een paar jaar geleden ingezet heeft, zoveel is duidelijk. De koningsklasse van de autosport had jarenlang te maken met een populariteitscrisis, maar sinds enkele jaren is het tij succesvol gekeerd. Met de komst van Liberty Media is een cultuurverandering ontstaan. Het effect van Drive to Survive is gigantisch. De sport is anno 2022 populairder dan ooit, al is dat op sportief vlak ook te danken aan een generatie jonge coureurs die een heel nieuw publiek aanspreken.

Die cultuurverandering heeft uitstekend uitgepakt. In de MotoGP is dezelfde wisseling van de wacht voltooid. De smaakmakers van de afgelopen vijftien jaar zijn bijna allemaal afgetaaid, de MotoGP van nu draait om Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia en Joan Mir. Het zijn tot nu toe niet de charismatische karakters die de MotoGP ooit kleur gaven, al is die vergelijking niet helemaal eerlijk. En het effect van Drive to Survive? De MotoGP probeerde het met haar eigen serie op Amazon Prime (MotoGP Unlimited). Het werd een verschrikkelijke flop, het filmen van het tweede seizoen werd begin dit seizoen al stilgelegd. Waarom flopte het? Daar zijn verschillende redenen voor, maar de inhoudelijke invulling van de serie had er in ieder geval niets mee te maken.

Op technisch vlak is de MotoGP ook de Formule 1 achterna gegaan en dat heeft veel invloed gehad op de races die we tegenwoordig zien. Dorna is daarin slachtoffer van het eigen succes en wil geen lange, slepende strijd met de constructeurs voeren om bijvoorbeeld aerodynamische hulpmiddelen uit de klasse te weren.

Meer stress voor de rijders?

Zelden waren de rijders zo verdeeld over een ingreep in de MotoGP. In eerste instantie omdat ze via de media moesten vernemen over het veranderende format. MotoGP-baas Ezpeleta had daar echter geen boodschap aan. “Het is de taak van de fabrikanten om de rijders te informeren, niet de onze”, zei Ezpeleta. IRTA-baas Poncharal, teambaas van Tech3, verklaarde dat de gesprekken die begin deze zomer begonnen vertrouwelijk zijn gebleven omdat het anders veel eerder uitgelekt zou zijn. Bovendien, zo voegde hij toe, wisselen zoveel rijders na dit seizoen van team dat het geen prioriteit is om dergelijke zaken met de coureurs te bespreken. Jack Miller ziet het wel zitten en zo waren er nog meer rijders enthousiast over het idee. Maar er was ook een andere kant.

Fabio Quartararo noemde het vrijdag een ‘totaal stupide’ idee, Aleix Espargaro maakt zich zorgen over de druk waar de rijders onder staan. “De huidige MotoGP is zo complex dat de trainingstijd wel nodig is om de kwalificatie en de race goed voor te bereiden”, aldus de Aprilia-rijder. Hij vraagt zich bovendien af of het fysiek haalbaar is om twee races per weekend te rijden. Vanuit verschillende hoeken kwam daarop reactie. Voormalig MotoGP-coureur Loris Baz is tegenwoordig actief in het WK Superbikes. Daar rijdt men drie races. “Racers die klagen over races”, twitterde hij. “We hebben drie races in het WK Superbikes en ik wil dat we vier keer racen. Als jullie rijders niet willen racen, kies dan voor een job als testrijder.” De fysieke belasting tussen de WSBK-motoren en de MotoGP gaat scheef, maar de huidige generatie MotoGP-coureur is dusdanig fit dat een korte tweede race eigenlijk geen probleem mag zijn.

FIM-president Viegas motiveerde dit door te zeggen dat er een training komt te vervallen, waardoor coureurs in feite dezelfde tijd op de baan doorbrengen. Espargaro gaat niet mee in de lezing van Viegas. En daar valt wel wat voor te zeggen. Maar in het WK Superbikes en het Britse Superbikes-kampioenschap is de afgelopen jaren gebleken dat een tweede race wel degelijk van waarde kan zijn. Bovendien pakt de MotoGP het een stuk handiger aan dan de Formule 1. Daar werd de sprintrace onderdeel van financieel getouwtrek waardoor het format op slechts een paar weekenden toegepast wordt. Dat heeft ten gevolg dat de gemiddelde Formule 1-fan geen idee meer heeft waar hij of zij aan toe is tijdens een raceweekend.

Hoe negatief de reacties van de rijders ook zijn, ze zullen het volgend jaar proberen. “Ik doe wat ze ons zeggen te doen”, reageert de regerend wereldkampioen gelaten.

Heeft de MotoGP niet al een sprintrace?

Tot slot de vraag hoe de sprintrace invloed gaat hebben op de huidige MotoGP. Een reguliere Grand Prix duurt rond de 45 minuten. Daarmee kun je zeggen dat een normale MotoGP-race eigenlijk al een sprint is, al hebben de rijders in die relatief korte tijd verschillende factoren waar ze rekening mee moeten houden. Brandstofverbruik en bandenslijtage spelen daarin een belangrijke rol. Dat valt weg als de coureurs aan een race van pakweg twintig minuten beginnen. Maar in welke mate gaat zo’n korte race verschillen van een Grand Prix? Wordt de race op zondag niet gewoon een kopie van wat er op zaterdag te zien is geweest?

De kalender van het wereldkampioenschap bevat dit jaar 21 races. Volgend jaar zullen dat er waarschijnlijk evenveel zijn. Het betekent dat de MotoGP-coureurs 42 keer op de grid plaatsnemen om te racen. Meer is beter, motiveerden de drie mannen het sprintformat zaterdag tijdens de persconferentie. Is meer van hetzelfde aantrekkelijk voor de media of het publiek? Dat is maar zeer de vraag. Iets devalueren waar de interesse al tanende voor is, lijkt geen geweldig idee. Uiteindelijk is dat wat een tweede MotoGP-race zal betekenen.

Het is terecht dat de voormannen van de sport kijken naar vernieuwingen, maar het is nog allerminst zeker dat de sprintraces effect zullen hebben. De niet al te tactische manier waarop het nieuws door Ezpeleta, Viegas en Poncharal gebracht werd, geeft te denken of het een doordacht plan is of dat het een noodgreep is om iets te veranderen.