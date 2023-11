In Qatar deelde Francesco Bagnaia een behoorlijke tik uit aan titelrivaal Jorge Martin door op een off-day van de Spanjaard tweede te worden. Daardoor is de Ducati-rijder met 21 punten voorsprong afgereisd naar Valencia, waar hij twee kansen krijgt om de wereldtitel veilig te stellen. Het eerste matchpoint krijgt hij tijdens de zaterdagse sprintrace op Circuit Ricardo Tormo, dat sinds 1999 de thuishaven van de GP van Valencia is. Bagnaia moet vier punten uitlopen op Martin, die op zijn beurt juist de sterkste rijder van het seizoen in de korte zaterdagse races is gebleken. De Pramac-rijder zal erop gebrand zijn om opnieuw een goed resultaat te scoren in de sprintrace, maar kan hij ook voorkomen dat de titelstrijd al beslist wordt?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Valencia

Datum: zaterdag 25 november 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 10.45 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Valencia wordt verreden op zaterdag 25 november 2023. Er wordt teruggegrepen naar het vaste Europese schema en dat houdt in dat de kwalificatie om 10.50 uur begint. De uitzending van Ziggo Sport begint vijf minuten eerder met een korte voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman op locatie het commentaar verzorgen. Vlak voor de kwalificatie is ook de tweede en afsluitende vrije training van de MotoGP al te zien bij Ziggo Sport.

Klanten van Ziggo kunnen de kwalificatie in Valencia live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. De kwalificatie is dan te volgen via Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Valencia

Datum: zaterdag 25 november 2023

Zender: Ziggo Sport Racing (kanaal 404 voor Ziggo-klanten, 236 voor KPN-klanten en 163 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Ook de MotoGP-sprintrace in Valencia wordt verreden op zaterdag 25 november 2023. De korte race over dertien ronden begint om 15.00 uur, maar Ziggo Sport is om 14.30 uur al van de partij met een voorbeschouwing op de actie. Om 14.55 uur wordt vervolgens geschakeld naar commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman voor het liveverslag.

De sprintrace in Valencia is niet op een van de openbare televisiekanalen te zien. Zowel klanten van Ziggo als die van andere providers moeten uitwijken naar Ziggo Sport Racing. Deze zender is onderdeel van het pakket Ziggo Sport Totaal, dat uit zes kanalen bestaat en 14,95 euro per maand kost.

MotoGP tijden: Grand Prix van Valencia 2023

Sessie Datum Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 24 november 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 24 november 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 25 november 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 november 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 november 11.15u - 11.30u MotoGP Sprint Zaterdag 25 november 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 november 10.40u - 10.50u MotoGP Race Zondag 26 november 15.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland in handen. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen bij de zender en voor klanten van Ziggo kan dat vaak via het gratis en openbare kanaal 14. Klanten van andere providers hebben een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je toegang tot zes sportzenders, waarmee je ook sporten als voetbal, autosport, golf, tennis, padel en atletiek kunt volgen. De meeste MotoGP-sessies worden uitgezonden op Ziggo Sport Select, al wordt soms ook uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

Het alternatief om in Nederland MotoGP te kijken is de streamingdienst van het kampioenschap: de MotoGP Videopass. Naast alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 kun je live en on demand kijken naar persconferenties, achtergronden, historische races en documentaires. De voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts en een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, de abonnementsvorm met ook livetiming erbij kost 148,99 euro per jaar.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo Sport

Sinds de Grand Prix van Frankrijk zendt Ziggo Sport de MotoGP-sprintrace ook live en gratis uit via het eigen YouTube-kanaal. Daar wordt ook de korte race in Valencia weer uitgezonden. Vanaf 14.30 uur is er een voorbeschouwing op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar voor hun rekening nemen.