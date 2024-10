Sprintrace MotoGP Thailand: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

De ogen zullen tijdens de MotoGP-sprintrace in Thailand vooral gericht zijn op Jorge Martín en Francesco Bagnaia. De twee voornaamste titelkandidaten beginnen met een onderling verschil van twintig punten aan het raceweekend op Chang International Circuit, waar de achttiende van twintig Grands Prix van 2024 wordt afgewerkt. Kampioenschapsleider Martín won dit jaar al zes sprintraces en schreef vorig jaar de korte race in Thailand ook op zijn naam. De Pramac-rijder zal erop gebrand zijn om zijn voorsprong op zaterdag al verder uit te breiden. Daar staat tegenover dat Bagnaia, dit jaar eveneens zes keer de sterkste in een sprintrace, juist weer iets van zijn achterstand wil afschaven. Slaagt de regerend wereldkampioen daarin, of deelt Martín opnieuw een tikje uit?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie Thailand

Datum: zaterdag 26 oktober 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 05.45 uur

Start kwalificatie: 05.50 uur

De zaterdagse actie van de MotoGP Grand Prix van Thailand begint op 26 oktober 2024 met de kwalificatie. De rijders beginnen om 10.50 uur lokale tijd aan deze belangrijke sessie en voor Nederlandse fans is het een vroegertje, want ze kunnen om 05.50 uur al voor de televisie plaatsnemen. Ziggo Sport is vijf minuten eerder al van de partij met een korte vooruitblik. Daarna nemen Frank Weeink en Barry Veneman het woord om de sessie van commentaar te voorzien, zoals ze dat daarvoor ook al doen bij de tweede en laatste vrije training.

De MotoGP-kwalificatie in Buriram wordt dus uitgezonden door Ziggo Sport. Ziggo-klanten kunnen gratis kijken via het openbare kanaal 14, abonnees van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes kanalen. De kwalificatie in Thailand is dan te zien via hoofdkanaal Ziggo Sport.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace Thailand

Datum: zaterdag 26 oktober 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 09.30 uur

Start sprintrace: 10.00 uur

De sprintrace voor de Thaise Grand Prix wordt ook verreden op zaterdag 26 oktober 2024. De korte race in Buriram heeft een lengte van dertien ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 10.00 uur. De live-uitzending van Ziggo Sport begint om 09.30 uur al met een vooruitblik op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de commentatoren van dienst zijn.

Ziggo Sport zendt de sprintrace in Thailand dus live uit en voor Ziggo-klanten is dat bovendien gratis via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Dit kost 14,95 euro per maand, waar je zes sportzenders voor terugkrijgt. De sprintrace is dan te volgen via hoofdkanaal Ziggo Sport.

MotoGP tijden: Grand Prix van Thailand 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+11) Vrijdag 25 oktober Eerste vrije training 05.45u - 06.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 25 oktober Training 10.00u - 11.00u 15.00u - 16.00u Zaterdag 26 oktober Tweede vrije training 05.10u - 05.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 26 oktober Kwalificatie - Q1 05.50u - 06.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 26 oktober Kwalificatie - Q2 06.15u - 06.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 26 oktober Sprintrace 10.00u 15.00u Zondag 27 oktober Warm-up 04.40u - 04.50u 09.40u - 09.50u Zondag 27 oktober Grand Prix 09.00u 14.00u

MotoGP gratis kijken via Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. De sportzender zendt alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live uit en voor Ziggo-klanten is dat vaak gratis via het openbare kanaal 14. Wie aangesloten is bij een andere provider, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, voetbal, tennis, golf en atletiek kunt volgen. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wordt door het aanbod van andere sporten soms uitgeweken naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland via de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie in Nederland te volgen: de Videopass. Via deze streamingdienst kun je alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand bekijken, evenals persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. Een optie voor Nederlands commentaar is er helaas niet, want alle analyses en het commentaar worden verzorgd door internationale experts. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, de versie met livetiming erbij kost 148,99 euro per jaar.