Sprintrace MotoGP San Marino: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Zijn laatste Grand Prix-zege behaalde hij in Frankrijk en zijn laatste sprintsucces volgde in Duitsland, maar toch deed Jorge Martín afgelopen weekend in Aragón uitstekende zaken in de titelstrijd. Hij eindigde in beide races achter Marc Márquez op de tweede plaats, waardoor hij nu zes races op rij op die positie is geëindigd. Doordat Francesco Bagnaia slechts één puntje scoorde, heroverde de Pramac-rijder de leiding in de titelstrijd. Met een voorsprong van 23 punten reist hij af naar Misano voor de Grand Prix van San Marino, een race die hij vorig jaar op zijn naam wist te schrijven. Destijds wist Martín ook de sprintrace te winnen. Kan hij dat kunststukje dit jaar herhalen?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie Misano

Datum: zaterdag 7 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.40 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van San Marino staat gepland voor zaterdag 7 september 2024. De belangrijke sessie op Misano World Circuit Marco Simoncelli begint om 10.50 uur, al is Ziggo Sport tien minuten eerder al van de partij met een korte voorbeschouwing. Frank Weeink en Joey Litjens verzorgen vervolgens het commentaar bij de livebeelden, iets wat ze vanaf 10.10 uur ook al doen bij de afsluitende tweede vrije training.

De MotoGP-kwalificatie op Misano is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Als je bent aangesloten bij een andere provider, dan heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportkanalen en kost 14,95 euro per maand. De MotoGP-actie in Misano is dan live te volgen via hoofdkanaal Ziggo Sport - het voormalige Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace Misano

Datum: zaterdag 7 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Later op zaterdag 7 september 2024 mogen de MotoGP-rijders zich op de startgrid melden voor de sprintrace in Misano. Deze korte race heeft een lengte van dertien ronden en begint om 15.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint om 14.30 uur al met een voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Joey Litjens het commentaar bij de actie op de baan verzorgen.

Ziggo-klanten kunnen ook de MotoGP-sprint in Misano live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Ook in dit geval kunnen de klanten van andere providers de actie zien via hoofdkanaal Ziggo Sport, dat onderdeel is van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes sportkanalen.

MotoGP tijden: Grand Prix van San Marino 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 6 september Eerste vrije training 10.45u - 11.30 u Vrijdag 6 september Training 15.00u - 16.00u Zaterdag 7 september Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 7 september Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 7 september Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 7 september Sprintrace 15.00u Zondag 8 september Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 8 september Grand Prix 14.00u

MotoGP gratis kijken via Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten van de MotoGP in handen. Alle trainingen, kwalificaties en races van de Moto3, Moto2 en MotoGP zijn zodoende live te zien bij de zender en klanten van Ziggo kunnen dat vaak gratis doen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en geeft je de beschikking over zes sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, golf, voetbal en tennis kunt volgen. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wijkt men door het aanbod van andere sporten soms uit naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland via de Videopass

Wie een alternatief zoekt om de MotoGP in Nederland te bekijken, komt uit bij de Videopass. Via de streamingdienst van het kampioenschap zelf kun je alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand bekijken, evenals persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. Internationale experts zijn verantwoordelijk voor de analyses en het commentaar, waar geen Nederlandse optie voor bestaat. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, de versie met livetiming inbegrepen kost 148,99 euro per jaar.