Tijdens de wintertests heeft Ducati al bewezen dat de Desmosedici GP24 een snelle motorfiets is. Zaterdag komt echter het moment van de waarheid met de eerste sprintrace van 2023. Vorig jaar was Jorge Martín de koning van de zaterdag met maar liefst negen sprintzeges. Een daarvan behaalde hij op het Lusail International Circuit door met slechts drie tienden verschil af te rekenen met Fabio di Giannantonio. Luca Marini completeerde het podium terwijl uiteindelijke wereldkampioen Francesco Bagnaia het met de vijfde positie moest doen. De Italiaan heeft net een nieuwe deal bij Ducati getekend en hoopt dat natuurlijk te vieren met een mooi resultaat in Qatar, maar lukt dat meteen al in de sprintrace?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Qatar

Datum: zaterdag 9 maart 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 12.30 uur

Start kwalificatie: 12.40 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Qatar wordt verreden op zaterdag 9 maart 2024. Vanwege het tijdsverschil en het feit dat er in Lusail een avondrace verreden wordt, begint de kwalificatie om 12.40 uur Nederlandse tijd (14.40 uur lokaal). Tien minuten eerder begint de uitzending van Ziggo Sport met een korte voorbeschouwing. Frank Weeink en Barry Veneman nemen vervolgens het liveverslag voor hun rekening. Ook de afsluitende tweede vrije training van de MotoGP is voor de kwalificatie al te zien bij Ziggo Sport.

De kwalificatie voor de GP van Qatar is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie niet bij deze provider is aangesloten, kan de actie volgen met een abonnement op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportkanalen en kost 14,95 euro per maand. De kwalificatie is in dit geval te volgen via Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Qatar

Datum: zaterdag 9 maart 2024

Zender: Ziggo Sport Racing (kanaal 404 voor Ziggo-klanten, 236 voor KPN-abonnees en 163 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 16.30 uur

Start sprintrace: 17.00 uur

De MotoGP-sprintrace in Qatar wordt eveneens verreden op zaterdag 9 maart 2024. De korte race in Lusail telt elf ronden en begint om 19.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 17.00 uur. Een half uur eerder is Ziggo Sport al van de partij met een voorbeschouwing. Om 16.55 uur wordt geschakeld naar commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman voor het liveverslag.

Daar waar de voorbeschouwing op de race nog op het openbare kanaal 14 en Ziggo Sport Select te zien is, geldt voor de sprintrace in Qatar zelf dat die niet op een openbare televiziezender te zien is. Zowel klanten van Ziggo als van andere providers hebben dus een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit kost 14,95 euro per maand en daar krijg je zes sportzenders voor terug. De sprintrace wordt ditmaal uitgezonden op Ziggo Sport Racing.

MotoGP tijden: Grand Prix van Qatar 2024

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Vrije training 1 Vrijdag 8 maart 15.45u - 16.30u 13.45u - 14.30u Training Vrijdag 8 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Vrije training 2 Zaterdag 9 maart 14.00u - 14.30u 12.00u - 12.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 maart 14.40u - 14.55u 12.40u - 12.55u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 maart 15.05u - 15.20u 13.05u - 13.20u Sprintrace Zaterdag 9 maart 19.00u 17.00u Warm-up Zondag 10 maart 15.40u - 15.50u 13.40u - 13.50u GP van Qatar Zondag 10 maart 20.00u 18.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten van de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. Dat houdt in dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live te volgen zijn bij de zender. Klanten van kabelaar Ziggo kunnen dat vaak gratis doen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Dit kost 14,95 euro per maand en daar krijg je zes sportzenders voor terug, waarmee je naast MotoGP ook sporten als voetbal, autosport, tennis, padel en atletiek kunt volgen. De meeste MotoGP-sessies worden op Ziggo Sport Select uitgezonden, al wordt soms door het aanbod van andere sporten uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

De andere mogelijkheid om de MotoGP te volgen in Nederland, is via de streamingdienst van de sport zelf: de MotoGP Videopass. Daar kun je alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand volgen, maar ook kun je persconferenties, achtergronden, historische races en documentaires kijken. Er is geen optie voor Nederlands commentaar, want de voor- en nabeschouwingen en de live verslaggeving worden verzorgd door internationale experts. Een jaarabonnement op MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 148,99 euro is ook livetiming inbegrepen bij de Videopass.