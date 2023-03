Na de wintertest van de MotoGP kunnen we stellen dat regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia ook dit seizoen weer een goede kans maakt op de wereldtitel. De Italiaan verpulverde op de laatste dag van de test in Portimao zijn eigen ronderecord van vorig jaar, al moet daarbij opgemerkt dat de omstandigheden nagenoeg ideaal waren. Ook de andere Ducatisten staan er uitstekend voor en dit merk zou in theorie ook de beste motor hebben voor het nieuwe format.

De MotoGP wilde de zaterdag interessanter maken voor de fans en heeft daarom een MotoGP Sprint bedacht. Op die manier moeten de tv-kijkers thuis vaker inschakelen als het er echt om gaat en is het de bedoeling om fans op het circuit meer waarde voor hun geld te geven. Daarom staat het vanaf nu elk raceweekend op het programma in de MotoGP, te beginnen met de Grand Prix van Portugal: de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Dat heeft ook gevolgen voor het tijdschema in de rest van het weekend.

Startopstelling MotoGP Sprint Grand Prix van Portugal 2023

Marc Marquez veroverde op verrassende wijze pole-position voor de eerste MotoGP-sprintrace in de Grand Prix van Portugal. Hij klokte 1.37.226 nadat hij zich eerder op de ochtend vanuit Q1 moest plaatsen voor het belangrijkste deel van de kwalificatie. Hij versloeg Francesco Bagnaia en Jorge Martin. De startopstelling voor de MotoGP Sprint ziet er daarmee als volgt uit:

Hoe laat start de MotoGP Sprint voor de GP van Portugal?

Datum: zaterdag 25 maart 2023

Starttijd Nederlandse tijd: 16.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De eerste MotoGP Sprint voor de Grand Prix van Portugal op het Autodromo Internacional do Algarve wordt verreden op zaterdag 25 maart 2023. De lichten voor de opwarmronde doven om precies 15.00 uur lokale tijd, dat is 16.00 uur Nederlandse tijd. De MotoGP Sprint gaat op het circuit van Portimao over twaalf ronden. Tijdens die ingekorte race verdient de winnaar twaalf kostbare WK-punten. Zonder incidenten en rode vlaggen zouden we rond 16.30 uur Nederlandse tijd moeten weten wie de eerste winnaar is van de MotoGP Sprint.

MotoGP-tijden: Tijdschema MotoGP Portugal

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd MotoGP VT1 Vrijdag 24 maart 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u MotoGP VT2 Vrijdag 24 maart 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u MotoGP VT3 Zaterdag 25 maart 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 maart 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 maart 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u MotoGP Sprint Zaterdag 25 maart 15.00u 16.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 maart 09.45u - 09.55u 10.45u - 10.55u MotoGP Race Zondag 26 maart 14.00u 15.00u

Bekijk hier het volledige tijdschema inclusief de sessies van Moto2 en Moto3.

MotoGP Sprint live kijken

Ziggo Sport

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 16.45 uur

Ziggo Sport is inmiddels het vertrouwde adres voor de MotoGP-uitzendingen in Nederland. Tijdens het openingsweekend zijn alle sessies van de MotoGP, Moto2 én Moto3 te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Om 15.30 uur begint de live-uitzending voor de MotoGP Sprint op Ziggo Sport Select, de start van de race is om 16.00 uur Nederlandse tijd. Tijdens de twaalf Europese raceweekenden doet Ziggo Sport vanaf het circuit uitgebreid verslag van de sessies. Presentatie is in handen van Rob van Gameren, hij is tevens de pitreporter. Hij wordt dit jaar op locatie bijgestaan door Barry Veneman, voormalig bondscoach en Grand Prix-rijder. Het commentaar in de MotoGP-sessies is van Frank Weeink met Veneman als co-commentator. Analist en co-commentator Peter Bom maakt dit jaar geen deel meer uit van de Ziggo Sport MotoGP-crew. Het commentaar in de sessies en races voor Moto2 en Moto3 is ook dit jaar van Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Wat kost Ziggo Sport?

MotoGP kijken met Ziggo Sport is gratis voor kijkers met een televisie-abonnement bij Ziggo, maar er is geen garantie dat alle sessies op Kanaal 14 of het Select-kanaal uitgezonden worden. Soms zijn de sessies enkel te zien op het daarvoor bedoelde kanaal Ziggo Sport Racing. In dit geval hebben Ziggo-klanten net als klanten van andere providers zoals KPN en T-Mobile een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Voor €14,95 per maand krijg je toegang tot zes kanalen en kun je naast de MotoGP ook Formule E, NASCAR, IndyCar en tal van andere sporten bekijken.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wie geen abonnement op Ziggo Sport wil of kan nemen is er MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de MotoGP-organisatie zelf. Via de website MotoGP.com worden alle sessies van Moto3, Moto2 en MotoGP live uitgezonden met vakkundig commentaar van Engelstalige experts. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.