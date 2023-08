Sprintrace MotoGP Oostenrijk: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Francesco Bagnaia heeft bij de eerste race van de MotoGP na de zomerstop uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. Met zijn tweede plek in de Britse Grand Prix liep hij uit op naaste belagers Jorge Martin en Marco Bezzecchi, al moest hij de overwinning in de laatste ronde laten aan Aleix Espargaro, die op de Aprilia de tweede Grand Prix-zege uit zijn carrière behaalde. De Spanjaard wil dat resultaat ongetwijfeld herhalen in Oostenrijk, al is de Red Bull Ring in het verleden vooral goed geschikt gebleken voor de Ducati's.

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Oostenrijk

Datum: zaterdag 19 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 10.45 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden op zaterdag 19 augustus. De sessie wordt live uitgezonden door Ziggo Sport en begint om 10.50 uur. Vijf minuten eerder beginnen commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman al aan het liveverslag van de kwalificatie, die aansluit op de eveneens live uitgezonden derde vrije training van de Moto3, Moto2 en MotoGP. Ook is er een korte voorbeschouwing op de kwalificatie te zien.

Klanten van kabelaar Ziggo kunnen de MotoGP-kwalificatie op de Red Bull Ring live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie abonnee is bij een andere provider, kan de actie alsnog volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen. In dit geval wordt de kwalificatie uitgezonden op het kanaal Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Oostenrijk

Datum: zaterdag 19 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Ook de sprintrace van de MotoGP in Oostenrijk wordt verreden op zaterdag 19 augustus 2023. De korte race op de Red Bull Ring start om 15.00 uur en wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. De uitzendgemachtigde begint om 14.30 uur al met een voorbeschouwing, waarna om 14.55 uur geschakeld wordt naar commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman. De sprintrace is qua lengte ongeveer de helft van een normale Grand Prix en daardoor worden er in Spielberg veertien ronden gereden.

De sprintrace van de MotoGP in Oostenrijk is live en gratis te volgen voor Ziggo-klanten. Zij kunnen inschakelen op het openbare kanaal 14. Abonnees van andere providers kunnen de actie volgen door zich te abonneren op Ziggo Sport Totaal. De sprintrace is dan te zien via het kanaal Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Tijdschema GP Oostenrijk

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 18 augustus 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 18 augustus 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 19 augustus 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 augustus 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 augustus 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 19 augustus 15.00u Warm-up Zondag 20 augustus 09.45u - 09.55u GP van Osstenrijk Zondag 20 augustus 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten voor de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. De meeste sessies worden uitgezonden via het gratis kanaal 14 en Ziggo Sport Select, maar door aanbod van andere sporten lukt dat niet altijd. Om alle sessies te kunnen volgen, is een abonnement op Ziggo Sport Totaal een must. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, dat ook beschikbaar is bij providers als KPN en T-Mobile.

MotoGP kijken met de Videopass

Een alternatief voor Ziggo Sport is de streamingdienst van de MotoGP zelf, de MotoGP Videopass. Voor 139,99 euro per jaar kijk je niet alleen naar alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3, maar ook naar onder meer persconferenties, achtergronden en documentaires. Wie daar ook livetiming aan wil toevoegen, betaalt 148,99 euro per jaar. Internationale experts voorzien de beelden van commentaar en daardoor is luisteren naar Nederlands commentaar niet mogelijk.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

De zaterdagse sprintraces van de MotoGP worden sinds de Franse GP live en gratis uitgezonden op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Ook de korte race op de Red Bull Ring is dus op deze manier te bekijken. De voorbeschouwing wordt verzorgd door Rob van Gameren en begint om 14.30 uur, waarna Frank Weeink en Barry Veneman vanaf 14.55 uur het commentaar geven bij de actie op de baan.