Sprintrace MotoGP Mugello: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Een nieuwe uitvalbeurt van Francesco Bagnaia in Frankrijk en de tweede zege van Marco Bezzecchi hebben de spanning in het MotoGP-kampioenschap verder vergroot voor de onderbreking van vier weken. Inmiddels staat de zesde ronde van het seizoen voor de deur en daarvoor is het circus afgereisd naar Mugello. Op het prachtige heuvelachtige circuit trappen de rijders het trio races voor de zomerstop in juli af met de Grand Prix van Italië.

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie Grand Prix van Italië

Datum: zaterdag 10 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten, 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 10.45 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie van de MotoGP voor de Grand Prix van Italië op het circuit van Mugello wordt zaterdag 10 juni 2023 verreden. Ziggo Sport zendt de sessie live uit en begint om 10.45 uur met het liveverslag, waarna om 10.50 uur het startsein wordt gegeven. Voordien kunnen abonnees ook al live kijken naar de derde vrije training van de Moto3, Moto2 en de MotoGP, evenals een korte voorbeschouwing op de kwalificatie. Het commentaar bij de sessie wordt gegeven door Frank Weeink en Barry Veneman.

De MotoGP-kwalificatie in Italië wordt uitgezonden op kanaal 14, het openbare net van Ziggo. Abonnees van de kabelaar kunnen de sessies in Mugello zodoende live volgen. Wie bij een andere kabelaar zit, kan de MotoGP-actie volgen door een Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace Grand Prix van Italië

Datum: zaterdag 10 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten, zender 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Na de kwalificatie is het tijd voor de MotoGP-sprintrace in Mugello, die eveneens op zaterdag 10 juni wordt verreden. De korte race begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur en wordt volledig live uitgezonden door Ziggo, dat om 14.30 uur aftrapt met een uitgebreide voorbeschouwing op het openbare kanaal 14. Het liveverslag begint om 14.55 uur, waarbij het commentaar verzorgd wordt door Frank Weeink en Barry Veneman. De sprintrace is ongeveer de helft van de lengte van een normale Grand Prix en gaat zodoende over iets meer dan vijftig kilometer.

Ook de MotoGP-sprintrace in Italië is voor Ziggo-klanten gratis te volgen via kanaal 14. Wie geen abonnement heeft bij de kabelaar, kan met een abonnement op het Ziggo Sport Totaal-pakket alsnog alle actie live zien. In dat geval moet er ingeschakeld worden op het kanaal Ziggo Sport Select.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 9 juni 10.45u - 11.30u Tweede vrije training Vrijdag 9 juni 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 10 juni 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 10 juni 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 10 juni 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 10 juni 15.00u Warm-up Zondag 11 juni 09.45u - 09.55u Grand Prix van Italië Zondag 11 juni 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft in Nederland de rechten voor de MotoGP, Moto2 en Moto3 in handen. Door andere programma's en sporten is niet alle actie op het open kanaal te zien. Wie alle sessies wil zien, heeft dus een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je toegang tot alle sportzenders van de provider. Ook klanten van KPN, T-Mobile en andere kabelaars kunnen dit pakket aanschaffen.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief voor Ziggo met de MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van de sport. Een abonnement op deze service kost 139,99 euro per jaar en wie er ook livetiming bij wil hebben, betaalt 148,99 euro per jaar. Daar krijg je voor terug dat je alle actie van de MotoGP volledig live te volgen is, evenals de sessies van de Moto2, Moto3 en MotoE. Ook zijn er persconferenties, achtergronden en documentaires te zien. Het commentaar wordt verzorgd door internationale experts en dat houdt in dat Nederlands commentaar niet beschikbaar is.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

Sinds de Grand Prix van Frankrijk zijn de sprintraces van de MotoGP live en gratis te zien via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. De rest van het seizoen worden alle korte zaterdagse races volledig uitgezonden, voorafgegaan door een voorbeschouwing van Rob van Gameren. Ook tijdens het raceweekend in Mugello is de sprintrace dus voor iedereen in Nederland via YouTube live en gratis te volgen.