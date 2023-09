De reeks van zeven overzeese races op rij werd vorig weekend afgetrapt met de inaugurele Grand Prix van India. Marco Bezzecchi schreef de eerste MotoGP-race op het Buddh International Circuit op zijn naam, nadat Jorge Martin op zaterdag de sprintrace had gewonnen. De Spanjaard van Pramac Ducati werd tweede in de Grand Prix en profiteerde zo bijna optimaal van de crash van WK-leider Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen zag zijn voorsprong in het kampioenschap daardoor slinken tot dertien punten. Met die marge reist de Ducati-rijder af naar Mobility Resort Motegi, waar dit weekend de veertiende Grand Prix van 2023 wordt verreden.

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Japan

Datum: 30 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 3.45 uur

Start kwalificatie: 3.50 uur

Op zaterdag 30 september 2023 wordt de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Japan verreden. De sessie begint om 10.50 uur lokale tijd, maar wegens het tijdsverschil met Japan is het een vroegertje voor de Nederlandse fans: ze kunnen om 3.50 uur naar de kwalificatie kijken. De uitzending begint om 3.45 uur met een korte voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar voor hun rekening nemen tijdens de sessie. Voor de kwalificatie zendt Ziggo Sport ook de afsluitende vrije trainingen van de Moto3, Moto2 en MotoGP uit.

Ziggo-klanten kunnen de kwalificatie voor de Japanse GP live en gratis bekijken via het openbare kanaal 14. Als je klant bent bij een andere provider, kun je inschakelen bij het kanaal Ziggo Sport Select. Wel heb je daar een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzender, waaronder dus ook Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Japan

Datum: 30 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 7.30 uur

Start kwalificatie: 8.00 uur

Ook de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Japan wordt verreden op zaterdag 30 september 2023. De korte race over twaalf ronden begint om 15.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 8.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport rond de sprintrace begint al om 7.30 uur met een voorbeschouwing op de actie. Commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman zijn vervolgens vanaf 7.55 uur verantwoordelijk voor het liveverslag.

Wie abonnee is bij kabelaar Ziggo, kan de sprintrace live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je aangesloten bent bij een andere provider, heb je echter een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waaronder Ziggo Sport Select. Dat is het kanaal waarop de MotoGP-sprintrace in Japan te volgen is.

MotoGP-tijden: Grand Prix van Japan 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 29 september 10.45u - 11.30u 03.45u - 04.30u Training Vrijdag 29 september 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Tweede vrije training Zaterdag 30 september 10.10u - 10.40u 03.10u - 03.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 30 september 10.50u - 11.05u 03.50u - 04.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 30 september 11.15u - 11.30u 04.15u - 04.30u Sprintrace Zaterdag 30 september 15.00u 08.00u Warm-up Zondag 1 oktober 10.40u - 10.50u 03.40u - 03.50u Grand Prix van Japan Zondag 1 oktober 15.00u 08.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten van de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. De kabelaar zendt voor haar klanten de meeste sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 uit op het gratis en openbare kanaal 14. Klanten van andere providers dienen een abonnement af te sluiten op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket bestaat uit zes extra sportzenders, kost 14,95 euro per maand en is tevens verkrijgbaar bij providers als KPN en Odido. De meeste sessies worden uitgezonden op Ziggo Sport Select, al wordt er soms ook uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken met de Videopass

Een alternatief om de MotoGP-actie in Nederland te kunnen volgen is MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van het kampioenschap zelf. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te volgen via het platform, maar ook kun je kijken naar achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. Internationale experts verzorgen de voor- en nabeschouwingen en het commentaar bij de sessies, een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt. Een abonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 148,99 euro per jaar krijg je er ook livetiming bij.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

Sinds de Grand Prix van Frankrijk zendt Ziggo Sport de sprintraces van de MotoGP ook live en gratis uit via het eigen YouTube-kanaal. Ook de korte race in Japan is dus op deze wijze te volgen. De uitzending begint om 7.30 uur met een voorbeschouwing op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman vanaf 7.55 uur het commentaar bij de race voor hun rekening nemen.