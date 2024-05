Sprintrace MotoGP Italië: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Het Autodromo Internazionale del Mugello is dit weekend het decor voor de eerste van twee Grands Prix die dit jaar op Italiaans grondgebied worden verreden. De Grand Prix van Italië is voor vijf rijders een thuisrace en hetzelfde kan gezegd worden voor de fabrikanten Ducati en Aprilia. Zij zullen er dus op gebrand zijn om een mooi resultaat te boeken, te beginnen in de zaterdagse sprintrace. Vorig jaar wist Francesco Bagnaia de eerste editie van de korte race in Mugello op zijn naam te schrijven, nadat hij eerder op de dag al pole-position had getraind. Kan de Ducati-rijder dat kunststukje herhalen, of weet een van zijn concurrenten met de overwinning aan de haal te gaan?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP van Italië

Datum: zaterdag 1 juni 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.40 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Italië wordt op zaterdag 1 juni 2024 verreden. De belangrijke sessies op Mugello begint om 10.50 uur en volgt direct na afloop van de tweede en afsluitende vrije training. Ziggo Sport begint om 10.40 uur met een korte voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar verzorgen.

Ziggo Sport zendt de MotoGP-kwalificatie voor Ziggo-klanten live en gratis uit via het openbare kanaal 14. Abonnees van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. De kwalificatie in Mugello is dan te volgen via Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP van Italië

Datum: zaterdag 1 juni 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Ook de MotoGP-sprintrace in Italië wordt verreden op zaterdag 1 juni 2024. De korte race over elf ronden begint om 15.00 uur, al is Ziggo Sport een half uur eerder al van de partij met de een voorbeschouwing op de actie. Vervolgens nemen Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar voor hun rekening.

Ook de sprintrace in Mugello is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit pakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. Voor de sprintrace in Italië kun je dan inschakelen bij Ziggo Sport Select.

MotoGP-tijden: Grand Prix van Italië 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Eerste vrije training Vrijdag 31 mei 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 31 mei 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 1 juni 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 1 juni 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 1 juni 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 1 juni 15.00u Warm-up Zondag 2 juni 09.40u - 09.50u Grand Prix van Italië Zondag 2 juni 14.00u

MotoGP kijken via Ziggo Sport

De uitzendrechten voor de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. De zender zendt dan ook alle trainingen, kwalificaties en races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live uit. Ziggo-klanten kunnen de actie meestal gratis volgen via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes sportzenders, waarmee je ook naar onder meer voetbal, tennis, autosport, golf en atletiek kunt kijken. De meeste MotoGP-sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te volgen is de streamingdienst van de sport zelf: de Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te zien via het platform, waar je ook achtergronden, persconferenties, historische races en documentaires kunt zien. Zowel de analyses als het commentaar worden verzorgd in het Engels, een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor negen euro extra krijg je er ook livetiming bij.