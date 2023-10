De MotoGP heeft na de Grand Prix van Japan nog twee triple-headers voor de boeg, waarin een prachtige strijd om de wereldtitel staat te wachten. Jorge Martin heeft zijn achterstand op Francesco Bagnaia bijna helemaal gedicht door in Motegi zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Pramac Ducati-coureur heeft daardoor nog maar drie punten achterstand als het MotoGP-circus aan de eerste van twee afsluitende triple-headers begint met de Grand Prix van Indonesië. Kan Martin het gat helemaal dichten in de sprintrace in Mandalika, of weet Bagnaia zijn voorsprong weer eens te vergroten?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Indonesië

Datum: 14 oktober 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 4.45 uur

Start kwalificatie: 4.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Indonesië wordt verreden op zaterdag 14 oktober 2023. De sessie begint om 10.50 uur lokale tijd, wegens tijdsverschil is het dan 4.50 uur in Nederland. De uitzending begint om 4.45 uur met een korte voorbeschouwing, waarna commentatoren Frank Weeink en Barry Veneman verantwoordelijk zijn voor het liveverslag. Vlak voor de kwalificatie is ook de afsluitende tweede vrije training te zien bij Ziggo Sport.

Voor klanten van Ziggo is de kwalificatie voor de Indonesische GP live en gratis te zien via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, heeft een abonnement nodig op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waaronder Ziggo Sport Select. Op dat kanaal is de kwalificatie in Mandalika eveneens te volgen.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Indonesië

Datum: 14 oktober 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 8.30 uur

Start kwalificatie: 9.00 uur

Ook de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Indonesië wordt op zaterdag 14 oktober 2023 verreden. Het startsein voor de korte race wordt om 9.00 uur gegeven en het commentaar bij de beelden wordt geleverd door Frank Weeink en Barry Veneman. De uitzending voor de sprintrace begint echter al om 8.30 uur met een voorbeschouwing op de actie.

Abonnees van kabelaar Ziggo kunnen de sprintrace via het openbare kanaal 14 live en gratis volgen. Klanten van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. De actie van de MotoGP-sprintrace in Mandalika is dan te volgen via de zender Ziggo Sport Select.

MotoGP-tijden: Grand Prix van Indonesië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 13 oktober 10.45u - 11.30u 04.45u - 05.30u Training Vrijdag 13 oktober 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Tweede vrije training Zaterdag 14 oktober 10.10u - 10.40u 04.10u - 04.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 14 oktober 10.50u - 11.05u 04.50u - 05.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 14 oktober 11.15u - 11.30u 05.15u - 05.30u Sprintrace Zaterdag 14 oktober 15.00u 09.00u Warm-up Zondag 15 oktober 10.40u - 10.50u 04.40u - 04.50u Grand Prix van Indonesië Zondag 15 oktober 15.00u 09.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland in handen. De meeste sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn voor klanten van de kabelaar live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Als je aangesloten bent bij een andere provider, heb je een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Deze zes extra sportzenders kosten 14,95 euro per maand en zijn verkrijgbaar bij onder meer KPN en Odido. De meeste sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing als er andere sporten bezig zijn.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP-actie is in Nederland eveneens te volgen via de MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van het kampioenschap. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen via het platform, evenals achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. De voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts, waardoor een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor 148,99 zit daar ook livetiming bij.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

Ziggo Sport zendt de sprintrace van de MotoGP sinds de GP van Frankrijk live en gratis uit via het eigen YouTube-kanaal. Dat geldt dus ook voor de korte race in Indonesië. De uitzending begint om 8.30 uur met een voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de live-actie van commentaar voorzien.