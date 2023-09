Sprintrace MotoGP India: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Het voorlopig laatste MotoGP-weekend op Europese bodem draaide uit op een staaltje machtsvertoon van Jorge Martin. De coureur van Pramac Ducati pakte in Misano op zaterdag pole-position door een halve seconde van het baanrecord af te halen, om later op de dag van start tot finish te leiden op weg naar de zege in de sprintrace. Op zondag schreef hij de Grand Prix van San Marino op dezelfde wijze op zijn naam, waardoor hij het gat met WK-leider Francesco Bagnaia heeft verkleind tot 36 punten. Met dat verschil reizen ze af naar het Buddh International Circuit, waar dit weekend voor het eerst de MotoGP Grand Prix van India wordt verreden.

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP India

Datum: 23 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 7.45 uur

Start kwalificatie: 7.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van India wordt verreden op zaterdag 23 september 2023. De sessie begint om 11.20 uur lokale tijd, wegens het tijdsverschil is de starttijd in Nederland 7.50 uur. Na een korte voorbeschouwing, die om 7.45 uur begint, nemen Frank Weeink en Joey Litjens het commentaar voor hun rekening tijdens de sessie. Voordat de kwalificatie van start gaat, zendt de zender ook de derde vrije training van de Moto3, Moto2 en MotoGP live uit.

Voor klanten van kabelaar Ziggo is de kwalificatie voor de GP van India live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie abonnee is bij een andere provider, kan inschakelen op het kanaal Ziggo Sport Select. Daar is wel een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waaronder dus Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP India

Datum: 23 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 11.30 uur

Start sprintrace: 12.00 uur

Net als de kwalificatie wordt ook de sprintrace van de MotoGP GP van India verreden op zaterdag 23 september 2023. De korte race over twaalf ronden begint om 15.30 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 12.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport start echter al om 11.30 uur met een voorbeschouwing. Om 11.55 uur wordt vervolgens geschakeld naar commentatoren Frank Weeink en Joey Litjens voor het live verslag.

Klanten van Ziggo kunnen ook de sprintrace live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Voor abonnees van andere providers is een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en daar krijg je zes sportzenders voor terug, waaronder Ziggo Sport Select. Op dat kanaal is de MotoGP-sprintrace in India live te volgen.

MotoGP tijden: Grand Prix van India 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 september 11.45u - 12.55u 8.15u - 9.25u Tweede vrije training Vrijdag 22 september 16.00u - 17.30u 12.30u - 14.00u Derde vrije training Zaterdag 23 september 10.40u - 11.10u 07.10u - 07.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 23 september 11.20u - 11.35u 07.50u - 08.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 23 september 11.45u - 12.00u 08.15u - 08.30u Sprintrace Zaterdag 23 september 15.30u 12.00u Warm-up Zondag 24 september 11.10u - 11.20u 07.40u - 07.50u Grand Prix van India Zondag 24 september 15.30u 12.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in handen in Nederland. De meeste sessies van de koningsklasse, de Moto2 en Moto3 worden live uitgezonden op het openbare kanaal 14, waardoor de actie voor klanten van Ziggo gratis te volgen is. Wie aangesloten is bij andere providers, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket van zes sportzenders kost 14,95 euro per maand en is ook beschikbaar bij onder meer KPN en Odido. De meeste sessies worden dan uitgezonden op Ziggo Sport Select, al wordt er door het andere sportaanbod ook uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie te kunnen volgen: de MotoGP Videopass, de eigen streamingdienst van het kampioenschap. Alle baanactie van de MotoGP, Moto2 en Moto3 is via dit platform live en on demand te volgen, evenals persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. De voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts, waardoor er geen optie voor Nederlands commentaar is. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 148,99 euro per jaar krijg je er ook livetiming bij.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

Sinds de Grand Prix van Frankrijk zendt Ziggo Sport de MotoGP-sprintraces live uit op haar eigen YouTube-kanaal. Dat geldt dus ook voor de korte race in India. De uitzending begint om 11.30 uur met een voorbeschouwing op de actie, waarna commentatoren Frank Weeink en Joey Litjens het liveverslag vanaf 11.55 uur voor hun rekening nemen.