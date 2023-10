Sprintrace MotoGP Australië: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

De voorlaatste triple-header van het MotoGP-seizoen 2023 is in volle gang. Dit weekend staat op Phillip Island de tweede race van het drieluik op het programma: de Grand Prix van Australië. Francesco Bagnaia begint aan het raceweekend als de WK-leider, nadat hij de GP van Indonesië vanaf P13 op zijn naam had geschreven. Jorge Martin was na zijn sprintzege in Mandalika even klassementsleider, maar een crash vanuit leidende positie op zondag bracht hem weer op een achterstand van achttien punten. Kan de Pramac-coureur in Australië zijn vijfde opeenvolgende sprintzege pakken, of steekt Bagnaia daar een stokje voor om zo zijn marge weer uit te breiden?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Australië

Datum: 21 oktober 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 01.45 uur

Start kwalificatie: 01.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Australië wordt verreden op zaterdag 21 oktober 2023. Het is voor Nederlandse fans een bijzonder vroege sessie, die om 1.50 uur begint (10.50 uur in Australië). Vijf minuten voor de start begint de live-uitzending van Ziggo Sport, waarbij Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar verzorgen. Voor de start van de kwalificatie is ook de tweede vrije training al te volgen bij Ziggo Sport.

Klanten van kabelaar Ziggo kunnen de kwalificatie op Phillip Island live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je abonnee bent bij een andere provider, kun je de sessie volgen via Ziggo Sport Select. Daar heb je wel een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waaronder dus Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Australië

Datum: 22 oktober 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor Odido-abonnees)

Start uitzending: 04.15 uur

Start sprintrace: 05.00 uur

Ook de MotoGP-sprintrace in Australië vindt door de plaats op zondag 22 oktober 2023. De lichten boven de startgrid doven om 5.00 uur Nederlandse tijd, wat neerkomt op 14.00 uur lokale tijd. De uitzending rond de sprintrace op Phillip Island begint echter al om 4.15 uur met een uitgebreide voorbeschouwing op de race-actie. Frank Weeink en Barry Veneman verzorgen zowel deze voorbeschouwing als het commentaar bij de race.

Ziggo-klanten kunnen ook de MotoGP-sprint in Australië live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Voor abonnees van andere providers wordt de sprintrace uitgezonden op Ziggo Sport Select, waar wel een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig is. Dit pakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand.

MotoGP tijden: Grand Prix van Australië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 20 oktober 10.45u - 11.30u 01.45u - 02.30u Training Vrijdag 20 oktober 15.00u - 16.20u 06.00u - 07.20u Tweede vrije training Zaterdag 21 oktober 10.10u - 10.40u 01.10u - 01.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 21 oktober 10.50u - 11.05u 01.50u - 02.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 21 oktober 11.15u - 11.30u 02.15u - 02.30u Race Zaterdag 21 oktober 15.10u 06.10u Warm-up Zondag 22 oktober 09.40u - 09.50u 00.40u - 00.50u Sprint Zondag 22 oktober 14.00u 05.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. De meeste sessies van deze kampioenschappen zijn voor klanten van de kabelaar live en gratis te zien via kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft je de beschikking over zes extra sportzenders. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select, al wordt soms door het aanbod van andere sporten uitgeweken naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken met de Videopass

Het alternatief om de MotoGP-actie in Nederland te volgen is MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van het kampioenschap. Naast live-uitzendingen van alle baanactie van de MotoGP, Moto2 en Moto3 kun je ook achtergronden, persconferenties, historische races en documentaires kijken via het platform. Er is geen optie voor Nederlands commentaar, want de voor- en nabeschouwingen en het commentaar worden verzorgd door internationale experts. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor 148,99 euro zit daar ook livetiming bij.

MotoGP Sprintrace op YouTube bij Ziggo

Sinds de GP van Frankrijk zendt Ziggo Sport de MotoGP-sprintraces ook live en gratis uit via het eigen YouTube-kanaal. Ook de korte race in Australië is weer op die manier te volgen. De uitzending begint om 5.25 uur met een voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman verantwoordelijk zijn voor het commentaar bij de live-actie.