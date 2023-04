Twee Grands Prix, tweemaal spektakel. Ook al is dit het langste MotoGP-seizoen uit de historie van de sport: van rustig opbouwen en voorzichtig punten naar huis rijden is geen sprake. De races in Portimao en Termas de Rio Hondo stonden bol van spektakel en valpartijen, met heel wat slachtoffers. Zo moeten Marc Marquez, Enea Bastianini en Pol Espargaro na de ronde in Argentinië ook de Amerikaanse Grand Prix vanaf de zijlijn toekijken. Bastianini won de race in 2022, Marquez zegevierde al zevenmaal op het Circuit of the Americas. In de voorbije tien jaar kwam enkel Alex Rins buiten dit tweetal als winnaar over de meet. De kans is dus groot dat we een nieuwe winnaar op het ereschavot krijgen.

Op de baan gaat het er onverminderd stevig aan toe. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia begon sterk met een dubbelzege in Portugal, maar had in de regen in Argentinië een stuk meer moeite om het hoofd koel te houden. Daardoor staat opeens Marco Bezzecchi bovenaan de WK-stand. Dat brengt een andere druk met zich mee voor de jonge Italiaan, kan hij daarmee dealen? Of krijgen we weer een verrassing uit de hoge hoed?

Hoe laat is MotoGP op tv: kwalificatie Grand Prix van Amerika

Datum: zaterdag 15 april 2023

Zender: Ziggo Sport Racing

Start uitzending: 17.45 uur

Start kwalificatie: 17.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas vindt plaats op zaterdag 15 april 2023. De sessie is live te zien bij Ziggo, de MotoGP-rechtenhouder in Nederland. De uitzending begint om 17.45 uur, al is vanaf 15.35 uur live de laatste vrije training en de voorbeschouwing op de kwalificatie te zien. De MotoGP-kwalificatie in Amerika is alleen te zien op het speciale Racing-kanaal. Dat houdt in dat je een Ziggo Sport Totaal-abonnement nodig hebt om de strijd om de pole-positions te volgen. Het commentaar bij de actie wordt verzorgd door Frank Weeink en Barry Veneman.

Hoe laat is MotoGP op tv: sprintrace Grand Prix van Amerika

Datum: zaterdag 15 april 2023

Zender: Ziggo Sport Racing

Start uitzending: 21.30 uur

Start kwalificatie: 22.00 uur

De sprintrace van het MotoGP-weekend in Amerika staat op zaterdag 15 april 2023 op het programma. De korte race begint om 22.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur lokale tijd. De sprintrace wordt live uitgezonden door Ziggo. De uitzending begint om 21.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Om 22.00 uur gaat de sprintrace van start, met commentaar van Frank Weeink en Barry Veneman. De wedstrijd wordt door Ziggo uitgezonden op het speciale Racing-kanaal. Dit is enkel te zien met het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket. Wel is in de nacht, om 01.45 uur Nederlandse tijd, een uitgebreide samenvatting van de sprintrace te zien op het openbare kanaal.

MotoGP tijden: Tijdschema Grand Prix van Amerika in Austin

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 14 april 10.45u - 11.30u 17.45u - 18.30u Tweede vrije training Vrijdag 14 april 15.00u - 16.00u 22.00u - 23.00u Derde vrije training Zaterdag 15 april 10.10u - 10.40u 17.10u - 17.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 15 april 10.50u - 11.05u 17.50u - 18.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 15 april 11.15u - 11.30u 18.15u - 18.30u Sprintrace Zaterdag 15 april 15.00u 22.00u Warm-up Zondag 16 april 09.45u - 09.55u 16.45u - 16.55u Grand Prix van Amerika Zondag 16 april 14.00u 21.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De kwalificatie en sprintrace voor de Grand Prix van Amerika is niet te zien via het openbare Ziggo-kanaal. Dat houdt in dat de actie ook voor Ziggo-klanten achter de betaalmuur zit. Om MotoGP op het Racing-kanaal te kijken, is een Ziggo Sport Totaal-pakket nodig. Dit abonnement kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot diverse extra sportzenders. Buiten MotoGP kijk je hier ook naar de actie van Moto2 en Moto3, evenals racekampioenschappen als Formule E, NASCAR en IndyCar.

MotoGP kijken met de Videopass

Het beste alternatief voor Ziggo is de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de sport, waar alle actie van alle raceweekends te zien is. Een jaarabonnement kost zo’n 140 euro. Het commentaar wordt verzorgd door Engelstalige experts, het is niet mogelijk om naar Nederlandse commentatoren te luisteren. Naast MotoGP, Moto2 en Moto3 krijg je toegang tot extra content, zoals documentaires over historische gebeurtenissen en coureurs, interviews en persconferenties.