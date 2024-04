De overwinningen in de eerste twee sprintraces van het MotoGP-seizoen 2024 waren voor specialist Jorge Martín en Maverick Viñales. Laatstgenoemde werd in Portugal de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk die voor drie verschillende fabrikanten een race won, al gaat hij nog niet de recordboeken in omdat het dus geen zege in een Grand Prix betrof. Na twee weekenden rust krijgt de Aprilia-rijder op Circuit of the Americas wel een nieuwe kans om de korte zaterdagse race op zijn naam te schrijven. Is Viñales opnieuw succesvol, of slaagt Martín erin om zijn leidende positie in het kampioenschap verder uit te bouwen door de sprintrace in Austin te winnen?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP Verenigde Staten

Datum: zaterdag 13 april 2024

Zender: Ziggo Sport Racing (kanaal 404 voor Ziggo-klanten, 236 voor KPN-abonnees en 163 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 17.40 uur

Start kwalificatie: 17.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden op zaterdag 13 april 2024. Om 10.50 uur lokale tijd gaat deze belangrijke sessie van start, door het tijdsverschil is het dan in Nederland 17.50 uur. Zendgemachtigde Ziggo Sport begint om 17.40 uur aan de uitzending met een korte voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman het liveverslag verzorgen. Voor de kwalificatie is ook de afsluitende tweede vrije training live te zien bij Ziggo Sport.

De kwalificatie op Circuit of the Americas is niet live te volgen via het openbare net. Zowel klanten van Ziggo als van andere kabelaars kunnen inschakelen op Ziggo Sport Racing. Deze zender is onderdeel van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Dit bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP Verenigde Staten

Datum: zaterdag 13 april 2024

Zender: Ziggo Sport Racing (kanaal 404 voor Ziggo-klanten, 236 voor KPN-abonnees en 163 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 21.30 uur

Start sprintrace: 22.00 uur

De sprintrace van de MotoGP GP van de Verenigde Staten wordt eveneens op zaterdag 13 april verreden. De korte race in Austin telt tien ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 22.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint een half uurtje eerder al met een voorbeschouwing op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de livebeelden van commentaar voorzien.

Net als de kwalificatie is ook de sprintrace van de MotoGP in de Verenigde Staten niet live en gratis te volgen via het openbare net. Klanten van Ziggo en de andere providers hebben dus een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig. Voor 14,95 euro krijg je de beschikking over zes sportzenders. De korte zaterdagse MotoGP-race is dan te volgen via het kanaal Ziggo Sport Racing.

MotoGP tijden: Grand Prix van de Verenigde Staten 2024

Sessie Datum Lokale tijd (CDT) Nederlandse tijd (CET) Vrije training 1 Vrijdag 12 april 10.45u - 11.30u 17.45u - 18.30u Training Vrijdag 12 april 15.00u - 16.00u 22.00u - 23.00u Vrije training 2 Zaterdag 13 april 10.10u - 10.40u 17.10u - 17.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 13 april 10.50u - 11.05u 17.50u - 18.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 13 april 11.15u - 11.30u 18.15u - 18.30u Sprintrace Zaterdag 13 april 15.00u 22.00u Warm-up Zondag 14 april 09.40u - 09.50u 16.40u - 16.50u GP van de Verenigde Staten Zondag 14 april 14.00u 21.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland in handen. De zender zendt alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live uit en doet dat voor Ziggo-klanten vaak via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket van 14,95 euro per maand telt zes sportzenders waarmee je ook sporten als voetbal, tennis, golf, autosport en atletiek kunt volgen. Meestal wordt de actie uitgezonden op Ziggo Sport Select, al wijkt men door het aanbod van andere sporten soms ook uit naar Ziggo Sport Racing.

MotoGP kijken via de Videopass

De MotoGP is in Nederland ook te zien via de officiële streamingdienst van het kampioenschap: de MotoGP Videopass. Daar kun je live en on demand alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 volgen, evenals persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. Er is geen optie voor Nederlands commentaar, want alle voor- en nabeschouwingen en het commentaar bij de actie worden verzorgd door internationale experts. De Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor 148,99 euro is ook livetiming erbij inbegrepen.