Spanning tussen Yamaha en SRT weggenomen, nieuw contract lonkt

Het Sepang Racing Team debuteerde in 2019 onder leiding van Razali in de MotoGP. De formatie had met Fabio Quartararo onmiddellijk succes en hij werd vorig jaar gezien als een belangrijke kandidaat voor de wereldtitel. Dat kwam er ondanks het uitvallen van Marc Marquez niet helemaal uit, maar de beide coureurs van het team waren qua overwinningen wel het meest succesvol van alle rijders.

Quartararo won na de beide Jerez-races ook de Grand Prix van Catalonië. Morbidelli deed met overwinningen in San Marino, Aragon en Valencia ook een stevige duit in het zakje. Hij werd op de A-spec Yamaha bovendien tweede in het kampioenschap. Tot zover geen klagen, zou je zeggen. Het kampioenschap ging echter verloren voor Quartararo, iets waar Yamaha verantwoordelijkheid voor nam. Ook ontstonden er in het najaar geruchten dat het toch wat rommelde tussen de beide partijen. Zo zou er ontevredenheid zijn over de inspanningen van Yamaha en moest het team van Razali genoegen nemen met een rol als ‘betalende klant’.

Tot nu toe werd er met geen woord gerept over deze geruchten, maar maandag doorbrak Razali tijdens de teampresentatie van het team het stilzwijgen. “Daar hebben we in december tijdens onze eindejaarsvergadering met Yamaha over gesproken, op dat moment hebben ze ons ook een voorstel gedaan voor de komende vijf jaar”, zei Razali. “We hebben uitgesproken hoe wij ons voelden en dat we meer een partner willen zijn in plaats van een simpele betalende klant. Het voelde voor ons alsof wij harder wilden werken dan andersom. We waren ontzettend teleurgesteld dat we het kampioenschap en de constructeurstitel verloren in Valencia. Het leek alsof het ons meer deed dan hen. We hebben daar over gesproken en ik ben blij dat ze erkennen dat er meer gedaan moet worden. We hebben nu een voorstel ontvangen voor de periode na 2022 en dat is al meer dan wat ze de afgelopen twee jaar gedaan hebben.”

Samenwerking met VR46

SRT heeft een eerste concept van de nieuwe deal ontvangen, momenteel worden de details verder uitgewerkt. Razali heeft niet uitgesloten dat zijn team ook met andere fabrikanten wilde werken, evenals een eventuele samenwerking met VR46. Voordat daar duidelijk over komt, moet Razali eerst helderheid krijgen van titelsponsor Petronas. Een hechtere band met Yamaha is alvast een bemoedigend startpunt, vindt Razali.

“We staan open voor een samenwerking, we sluiten de deuren niet voor dat soort kansen”, zei Razali, gevraagd naar een mogelijke samenwerking met VR46. “Het belangrijkste is de richting en de strategie van onze titelsponsor Petronas. Zij zullen besluiten wat ze in de toekomst willen doen. We moeten wachten tot ze ons duidelijkheid geven, tot die tijd kunnen we niets doen. Maar ik sluit de deur zeker niet, wij staan open voor deze mogelijkheid.”