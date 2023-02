Epsilon Technologies en Far Consulting hebben onderzoek gedaan naar de impact die de MotoGP-teams en -coureurs tijdens het seizoen 2022 hebben gehad met zo'n 30.000 berichten op Instagram, Twitter, Facebook en TikTok. Daarbij werden 128 profielen onder de loep genomen, wat een nauwkeurig beeld geeft van de impact die de sport als geheel heeft op social media. De berichten, die in de periode van begin januari tot en met 6 november - de dag van de seizoensfinale in Valencia - werden verstuurd, zijn in totaal zo'n 378 miljoen keer bekeken. De berichten van de officiële accounts van de MotoGP waren verantwoordelijk voor 150 miljoen van deze impressies.

De vergaarde data hebben Epsilon en Far Consulting naast de data uit de wereldwijde enquête van de MotoGP, Motorsport Network en Nielsen Sports gelegd om tot conclusies te komen die dichter bij de realiteit liggen. Op het gebied waarop het onderzoek zich richtte, zijn de resultaten glashelder: met name Marc Marquez scoort op social media. Het verschil tussen de Spanjaard en de rest van de MotoGP-grid is enorm. Marquez is van alle rijders op de grid de meest succesvolle tot dusver en in die zin is zijn succes op social media verklaarbaar, ondanks dat hij afgelopen seizoen acht van de 21 Grands Prix miste wegens verschillende blessures. Op alle platforms komt de zesvoudig MotoGP-kampioen als populairste rijder uit de bus.

40 procent interacties op Instagram rond Marquez

Instagram is veruit het meest populaire platform. Op het sociale medium werden meer dan 175 miljoen interacties gemeten, wat 82,3 procent van het totaal aantal interacties op alle sociale media was. Door verder in te zoomen Instagram komen enkele opvallende bevindingen aan het licht. Zo valt op dat Marquez maar liefst vijf keer zoveel volgers heeft als Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021 die tweede is op de lijst met meeste volgers. De inmiddels gepensioneerde Andrea Dovizioso en Maverick Viñales bezetten posities drie en vier, terwijl regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia op de zevende plek staat.

Marquez is verantwoordelijk voor 40 procent van de interacties op Instagram, gevolgd door Quartararo met 17 procent. De dominantie van de rijder uit Cervera blijkt ook doordat hij de gehele top-tien bezet qua berichten met de meeste interactie. Ook broertje Alex Marquez profiteert van zijn populariteit. Zo zijn twee van zijn berichten met de meeste interactie op Instagram - met meer dan 200.000 interacties per bericht - samen met Marc tot stand gekomen.

Wat ook naar voren komt in het onderzoek, is de bevestiging van de populariteit van de sport in Indonesië - de belangrijkste markt voor de Japanse fabrikanten. De post die Miguel Oliveira plaatste na zijn overwinning in Mandalika leverde bijna één miljoen interacties op. In lijn hiermee valt het ook op dat acht van de tien populairste berichten van Marquez direct betrekking hadden op de GP van Indonesië. Het bericht met de meeste interactie was de crash waardoor hij uit de race viel en bovendien diplopie opliep, wat hem ook in de daaropvolgende race langs de zijlijn liet plaatsnemen. Deze post leverde 1,6 miljoen interacties op.

Kijkend naar Twitter zijn Marquez en Quartararo opnieuw de populairste rijders met respectievelijk 38 en 18 procent van alle interacties. De opvallende nummer drie op dit medium is Aleix Espargaro, die 7 procent van de interacties op zijn naam krijgt. Dat de Aprilia-coureur juist op Twitter hogere ogen gooit dan op andere sociale media, is te danken aan het debatterende aspect van het medium. Voor iemand als Espargaro, die niet bang is om zijn mening te geven als daarom gevraagd wordt, pakt dat goed uit qua aantal interacties.

Waarom Ducati veel interacties heeft op social media

Als we de teams onder de loep nemen, dan maakt het onderzoek het ook mogelijk om de verschillende strategieën op social media waar te nemen. Teams als Honda en Yamaha leunen vooral op content rond hun topcoureurs, in dit geval Marquez en Quartararo. Aan de andere kant proberen Ducati en Aprilia het beste te halen uit hun bedrijfsprofielen door maximaal gebruik te maken van het podium dat de races en hun daarin geboekte successen bieden. Mede hierdoor heeft Ducati van alle MotoGP-teams de meeste interacties, al is dit deels ook te verklaren doordat de accounts van @ducaticorse ook worden ingezet voor het WK Superbikes en het promoten van productiemodellen.

Dit onderwerp wordt, net als enkele andere onderwerpen, besproken tijdens een webinar over het onderzoek. Die wordt op 16 februari georganiseerd door Epsilon Technologies en Far Consulting.