Smith op de Aprilia tijdens dopingschorsing Iannone

Iannone kreeg in maart een schorsing van 18 maanden toen hij tijdens het weekend van de Maleisische Grand Prix betrapt werd op het gebruik van steroïden. De Italiaan tekende beroep aan bij het TAS, het Arbitragetribunaal van de Sport in Lausanne, waar de zaak momenteel in behandeling is. Het Wereldantidopingagentschap WADA vraagt dat de schorsing wordt opgetrokken tot vier jaar.

Terwijl de zaak wordt behandeld blijft Aprilia Iannone voorlopig trouw, maar het merk heeft ondertussen wel een nieuwe rijder nodig. Die heeft het gevonden in de Brit Bradley Smith, die sinds vorig jaar voor Aprilia actief is als testrijder. Smith nam als wildcard deel aan de GP's van Qatar, Spanje, Catalonië en Aragon. Eerder deze maand kwam hij met Aprilia in actie tijdens een test op Misano, waar hij momenteel ook actief is.

Het is zo goed als zeker dat Smith op 19 juli aan de start staat van de Spaanse Grand Prix in Jerez, wanneer de MotoGP weer op gang komt. Als de schorsing van Iannone niet ongedaan wordt gemaakt, lijkt Smith het volledige seizoen 2020 met de Italianen te zullen betwisten.