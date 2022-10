Smaakmaker Bezzecchi viert rookietitel in de MotoGP: "Heel trots"

De MotoGP telde dit seizoen vijf debutanten, maar Marco Bezzecchi stond op eenzame hoogte in dit clubje. Bezzecchi scoorde in de Grand Prix van Italië een vijfde plek en pakte in de laatste race voor de zomerstop het TT Circuit zijn eerste podium. Hij werd tweede achter Francesco Bagnaia, de man die aankomend weekend de MotoGP-titelstrijd in zijn voordeel kan beslissen. In Australië had Bezzecchi de eerste kans om rookie van het jaar te worden in de MotoGP. Met een werkelijk schitterend optreden in de Grand Prix van Australië, haalde Bezzecchi de punten die hij nodig had om de rookietitel veilig te stellen. Met nog twee races te gaan is hij niet meer te achterhalen.

“Ik wist vanaf het begin dat ik snel kon zijn, mijn tempo was op zaterdag al heel goed”, zegt de Italiaan over zijn eerste MotoGP-optreden op Phillip Island. “In de kwalificatie had het iets beter gekund, maar op dit circuit is de kwalificatie niet zo belangrijk. Toen ik plekken begon te winnen, voelde het geweldig. Mijn start was heel aardig, maar Jack Miller raakte me. Ik verloor wat plekken, maar kon heel snel herstellen en reed weer naar voren. Toen ik daar rondreed, wilde ik blijven hangen. Vooraan blijf je uit de problemen en het doel was om podium te rijden, maar Alex [Rins] en Marc [Marquez] waren net iets sneller dan ik.”

"Assen was beter"

Dat kwam vooral omdat de banden van Bezzecchi in de laatste drie ronden volledig naar de vaantjes waren. De vierde plek was het maximale. “Ik heb echt genoten van deze race, het was een gigantisch gevecht met alle rijders die in de groep zaten. Ik kwam van achteren, voor mij was het nog beter. Ik kon veel plekken goedmaken, was sterk bij het remmen. Dat maakte het echt een leuke race.” Gevraagd naar een vergelijking met zijn indrukwekkende optreden op het TT Circuit, reageert Bezzechi met een lach: “Assen was beter omdat ik het podium haalde, maar ik mag niet klagen. Natuurlijk wilde ik graag naar het podium, maar ik had niet verwacht dat ik zo’n prachtige wedstrijd zou rijden. Het is een heel positief weekend geweest, ik was steeds heel erg snel. Ik hoop dat we in de volgende twee races nog voor het podium kunnen gaan.”

Na de race werd de rookietitel van ‘Bezz’ gevierd op de baan, waar zijn team hem opwachtte. “Het was fantastisch, ik wist niet dat ze wat voor me geregeld hadden. Ik zag mijn jongens op de baan, ook de leden van het Moto2-team stonden me daarop te wachten. Het was een prachtig moment. Daar wil ik ze graag voor bedanken. Iedereen die in ons team zit heeft hieraan bijgedragen. Ik ben heel trots op dit resultaat, zeker in zo’n prachtige race.”

Tussenstand in MotoGP-rookiekampioenschap

Pos. Pilote Points 1 Marco Bezzecchi 93 - - 7 /9 - 1 /15 7 /9 4 /12 11 /5 - 5 /11 20 /2 6 /10 7 /9 - 6 /10 6 /10 - 13 /4 - - 2 Fabio Di Giannantonio 23 - - - - - - 3 /13 5 /11 - 8 /8 2 /14 - 5 /11 - - - - - - - 3 Darryn Binder 12 - 6 /10 - - - - - - 4 /12 - - - - - - - - 2 /14 - - 4 Remy Gardner 10 1 /15 - - - 2 /14 - - - 5 /11 1 /15 - - - - - - - 1 /15 - - 5 Raúl Fernández 9 - - - - - - - - 1 /15 4 /12 - - - 3 /13 - - 1 /15 - - -