De sleutelspeler die Ducati verliest op moment dat hij hardst nodig kan zijn

In de aanloop naar de kerstdagen kondigde Ducati aan dat het management van de MotoGP-afdeling op de schop gaat. Paolo Ciabatti was sinds 2014 sportief directeur, maar die functie legt hij neer om topman te worden van het nieuwe motorcrossproject van de fabrikant. Zijn opvolger als sportief directeur is Mauro Grassilli, die tot op heden hoofd marketing en sponsoring was. Door de overstap naar de motorcross hoeft Ciabatti niet langer te rapporteren aan algemeen directeur Gigi Dall'Igna, maar doet hij dat rechtstreeks bij Ducati CEO Claudio Domenicali. Daardoor wordt de positie van Dall'Igna verder versterkt. In de eerste drie jaar na zijn komst in 2014 hield hij zich vooral bezig met het technische aspect, maar inmiddels lopen ook alle sportieve beslissingen via de engineer.

Dat Ciabatti uitgerekend nu aan een nieuwe uitdaging begint, is opmerkelijk te noemen. De Italiaan was de afgelopen jaren met zijn empathie en het kunnen overtuigen van mensen door middel van een dialoog een van de steunpilaren van het management van Ducati, waar de rijderszaken altijd in harmonie leken te lopen. Dat was mede te danken aan Ciabatti, die verantwoordelijk was voor de onderhandelingen met de diverse rijders en dat altijd zonder grote conflicten volbracht. Met de komst van Marc Marquez naar Gresini Ducati lijkt dat de komende tijd echter een grotere uitdaging te worden. Grassilli neemt de toekomstige onderhandelingen voor zijn rekening, maar gezien zijn beperkte ervaring in de racerij - hij bezocht slechts vier tot vijf races per jaar - is het lastig voor te stellen dat hij om tafel gaat met Francesco Bagnaia of Jorge Martin. Zij behoren tot de groep rijders met wie in de komende maanden onderhandeld moet worden over een nieuw contract.

Drievoudig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo denkt dat de overstap van Ciabatti een aderlating is voor de MotoGP-tak van Ducati. "Het was altijd heel prettig om met Paolo te werken. Hij is heel inschikkelijk en beleefd, empathisch en hartelijk. Hij heeft nooit zijn geduld verloren", zegt Lorenzo, die in 2017 en 2018 samenwerkte met Ciabatti en toen een zeer vriendschappelijke relatie opbouwde. "Ik begrijp dat Ducati bij de start van het offroad-project iemand nodig heeft die het merk kent en het niveau heeft om leiding te geven. Het vertrek van Paolo is een groot verlies voor de MotoGP-divisie, maar de motorcrossafdeling krijgt er een belangrijke speler bij."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo had een uitstekende relatie met Paolo Ciabatti in zijn tijd bij Ducati.

"Paolo heeft altijd de menselijkste rol gespeeld, naast dat hij altijd een goede relatie heeft onderhouden met de sponsoren. Hij is de verbinding tussen de rijders en Ducati en daarom zijn alle rijders ook gek op hem. Hij sloeg altijd bruggen wat betreft begrip", legt Albert Valera, de toenmalig manager van Lorenzo en de huidige belangenbehartiger van Jorge Martin, uit. Hij is benieuwd hoe Grassilli het ervan af gaat brengen. "Mauro is heel goed, maar we moeten hem tijd geven om te zien of hij dat menselijke aspect kan ontwikkelen. Wat betreft de sponsoren heeft hij heel veel geleerd van Paolo."

Inpassen Marquez bij Ducati klus voor Grassili en Dall'Igna

Daarnaast staat Grassilli dus ook voor de uitdaging om Marquez goed onderdeel te laten worden van het ecosysteem van Ducati, waar de rijders tot dusver in harmonie met elkaar samenwerkten. Dat lijkt een behoorlijke uitdaging te worden gezien de terughoudendheid van enkele Italiaanse rijders binnen het merk. Het was een taak die uitstekend bij Ciabatti had gepast, die door zijn karakter en werkwijze het vertrouwen van alle rijders had gewonnen. De kwestie komt door zijn vertrek echter ook op het bordje van Dall'Igna, die volgens informatie van Motorsport.com een uitgesproken voorstander was van de komst van Marquez naar Gresini. Ciabatti en Domenicali waren naar verluidt terughoudender door de gevolgen die dit mogelijk heeft voor de harmonie binnen het merk.

Ciabatti bevestigde enkele dagen geleden in gesprek met Motorsport.com dat Ducati Marquez inderdaad als een optie ziet voor het fabrieksteam in 2025, net als Bagnaia en Martin. "Natuurlijk zien we Marc voor dat moment als een mogelijke fabrieksrijder", zei hij toen. De strijd om de twee plekken in het fabrieksteam belooft dan ook een hevige te worden. Bagnaia en Martin, de wereldkampioen en vice-kampioen van 2023, zijn logische opties. Daarnaast mag ook Enea Bastianini niet uitgevlakt worden. Hij neemt komend seizoen plaats op de tweede fabrieksmotor, nadat hij in 2023 niet optimaal kon presteren door blessureleed. Ook Marco Bezzecchi, de nummer drie van afgelopen seizoen, zal zich in de strijd willen mengen. Marquez komt daar dus bij, nadat hij de afgelopen maanden aanvaringen heeft gehad met meerdere van enkele van zijn nieuwe merkgenoten.

Desondanks gelooft niemand dat Gresini de deal met Marquez had kunnen afronden zonder goedkeuring van Ducati - of in ieder geval degenen die benieuwd zijn wat de zesvoudig MotoGP-kampioen kan op een Desmosedici. Velen zagen Ciabatti als de geschiktste persoon om dit in goede banen te leiden, maar mogelijke issues zijn niet langer zijn probleem. "Deze herstructurering kan met twee redenen verklaard worden", vertelde iemand met kennis van de operatie aan Motorsport.com. "Allereerst wilde Ducati gewicht geven aan offroad en daar heeft Gigi geen interesse in. Paolo is de beste persoon om dat nieuwe project te leiden. Daarnaast zal zijn vertrek uit de MotoGP de positie van Dall'Igna versterken, omdat hierdoor een figuur verdwijnt die een zeker tegenwicht kan bieden bij zijn beslissingen."