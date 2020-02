Petronas Yamaha SRT onthult livery voor 2020

Het team presenteerde donderdag een nieuwe machine waarop de kleuren van hoofdsponsor Petronas nog prominenter aanwezig zijn. Beide coureurs van de satellietformatie krijgen dit seizoen de beschikking over het nieuwste materiaal van constructeur Yamaha. Dit was te danken aan de prestaties van de beide coureurs. Het team eindigde in haar debuutseizoen als beste van de onafhankelijke teams.

Met name Quartararo vervulde een glansrol. De MotoGP-debutant scoorde zes pole-positions en eindigde zeven keer op het podium. Dat leverde hem uiteindelijk een fabriekszitje voor 2021 op, maar dit seizoen rijdt de Fransman nog onder de vleugels van teammanager Wilco Zeelenberg. Met de vijfde plaats in het wereldkampioenschap was Quartararo de beste rookie van het nieuwe seizoen, maar bovendien hield hij enkele prominente MotoGP-rijders achter zich.

VR46-protegé Morbidelli werkte in zijn eerste jaar op de Yamaha M1 een stabiel seizoen af en mocht vier keer vanaf de eerste startrij aan races beginnen. Hij eindigde tijdens vier races op de vijfde plaats en eindigde op de tiende plaats in het wereldkampioenschap.