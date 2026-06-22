"De langste zes ronden van het jaar", zegt Marc Márquez over zijn overwinning in de Tsjechische GP

Marc Marquez beschreef de inspanning die nodig was om Ai Ogura achter zich te houden en de overwinning vast te houden tijdens de Grand Prix van Tsjechië op zondag.

Zichtbaar uitgeput na de race op een verzengend hete dag in Brno, kon de vaak gesloten Marquez de emotie of voldoening die gepaard ging met winnen onder zulke omstandigheden niet verbergen.

Toen de race zijn laatste derde was ingegaan, voerde de fabrieksrijder van Ducati het tempo op en pakte hij de leiding af van teamgenoot Francesco Bagnaia in ronde 16 van 21.

"Ik zag op een paar grote schermen dat zelfs Ogura me soms probeerde in te halen, dus ik zei: 'We moeten gaan', want als je achter twee rijders zit, is het nog erger voor de voorband.

"Ik nam veel risico's om Pecco in te halen, in bocht 1, bocht 3, om te proberen aan te vallen in bocht 4. Maar dat was de enige manier. Ik verdedigde één ronde, en daarna begon ik aan te vallen, en dat was genoeg om dat kleine gat te slaan."

Marquez zou echter niet mogen ontspannen, want Ogura schoof op naar de tweede plaats in ronde 17. Ogura, bekend om zijn snelheid laat in de race, bezorgde de ervaren Ducati-coureur zorgen in de slotfase.

"Daarna kwam Ogura eraan, dus ik was best bang voor zijn tempo in het laatste deel van de race, want normaal is hij supersterk."

De Trackhouse Aprilia hield de druk stevig op Marquez tot aan het einde, wat zorgde voor een angstig moment voor de rode GP26 in de voorlaatste bocht.

"Ik was bang voor Ogura, omdat we weten hoe sterk hij is in de laatste ronden. Maar daarom pushte ik zelfs in de laatste chicane, omdat ik nul vertrouwen had met Ogura achter me."

Marquez zei dat de schuiver kwam doordat hij in de vorige bocht een fout had gemaakt en vermoedde dat Ogura dichtbij genoeg kon zitten om toe te slaan.

"In de laatste ronde in bocht 11, 12 maakte ik een klein foutje. En toen wist ik het niet, ik voelde me niet erg comfortabel met Ogura achter me."

Na met minder dan een halve seconde voorsprong stand te hebben gehouden voor de winst, putte Marquez zichtbaar voldoening uit het overwinnen van de uitdagingen van de dag, waaronder winnen op een rechtsom circuit - zulke banen leggen doorgaans zijn gehavende rechterarm bloot - terwijl hij nog niet helemaal fit was.

"Je weet dat ik nooit opgeef," concludeerde hij. "In de laatste ronden had ik veel te lijden. De motor was er, maar ik was leeg. Ik probeerde alleen het tempo vast te houden... het waren de langste zes ronden van het jaar."